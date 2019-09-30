Общество
КоммерсантъРоссияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
Доход 38,1 тыс. руб. и более получает только 7% респондентов. По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
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с чего всё началось
Согласно результатам исследования Левада-центра, 40% респондентов имеют ежемесячный доход ниже субъективной границы бедности, то есть 12,5 тыс. руб. в месяц.РБК00:00
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Субъективная граница бедности россиян оказалась выше установленной властями
Московский Комсомолец03:15
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Общество
Беглов ушел в отпуск спустя полторы недели после инаугурации
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел в отпуск на две недели – с 30 сентября до 13 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
Ведомости 05:15
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Сомали
Инцидент произошёл в регионе Нижняя Шабелле в Сомали. После взрыва боевики начали обстреливать базу, сообщает The Associated Press.
News.ru 05:32
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
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Рики Мартин станет отцом в четвёртый раз
В апреле 2016 года папарацци застали Мартина с шведско-сирийским художником из Лондона Джваном Йосефом.
Газета Metro 04:04
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Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк
Популярная актриса Нелли Уварова, известная российскому зрителю по сериалу "Не родись красивой", побрила голову налысо в поддержку больной 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.
РБК 01:01
Шоу-бизнес
У Алены Водонаевой появилась третья нога после неудачного фотошопа
По мнению многих, Водонаева неудачно воспользовалась фоторедактором.
StarHit.ru 06:00
Футбол
Грузинские регбисты протестуют из-за песни Меладзе на русском языке
После каждой реализованной грузинскими регбистами попытки организаторы включали на стадионе в городе Кумагая песню Валерия Меладзе на русском языке под названием "Чего ты хочешь от меня".
РИА Новости 07:04
Финансы
Банк России повысил на 1 октября курс доллара до 64,64 рубля
Банк России установил на 1 октября официальный курс доллара на уровне 64,6407 рубля, что на 22,51 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС 07:06
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Технологии
«Пискаревский молочный завод» промаркировал однопроцентный кефир
Напомним, ранее о тестировании системы маркировки и прослеживания Честный ЗНАК сообщило "Курское молоко".
Dairy News вчера в 18:40
Происшествия
В Петербурге подростка осудили за поджог школьницы
Подросток из Санкт-Петербурга получил 2,5 года воспитательной колонии за то, что облил горючей жидкостью и поджег школьницу, сообщается на сайте регионального ГСУСК России.
РИА Новости 06:12
Экономика
Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты
Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.
Российская газета 05:35
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости вчера в 12:30
Происшествия
В Петербурге задержали оскорбившего ФСБ и Путина вандала
В Санкт-Петербурге вневедомственной охране удалось задержать вандала, расписавшего ограждение Русского музея нецензурными словами в адрес ФСБ и Владимира путина, лидера РФ.
Discover24 07:08
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета 27 сентября в 11:23
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Происшествия
Двое неизвестных избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы
Столичная полиция ищет неизвестных, которые ворвались в ресторан на северо-западе Москвы, устроив там погром и избив мужчину.
ТАСС 04:26
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия вчера в 00:18
Шоу-бизнес
Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов
Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс 01:37
Политика
Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров
Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
ТагилСити.ру 04:50
Общество
В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru вчера в 05:20
Политика
Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты
Митинг в Элисте, участники которого выступили против назначения врио руководителя города Дмитрия Трапезникова, прошел 29 сентября, сообщает «Калмыкия-Онлайн».
РБК 05:04