Согласно результатам исследования Левада-центра, 40% респондентов имеют ежемесячный доход ниже субъективной границы бедности, то есть 12,5 тыс. руб. в месяц.

с чего всё началось

Доход 38,1 тыс. руб. и более получает только 7% респондентов. По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.

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