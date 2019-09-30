Общество
КоммерсантъРоссияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
Доход 38,1 тыс. руб. и более получает только 7% респондентов. По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
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Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.РБК00:00
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Субъективная граница бедности россиян оказалась выше установленной властями
Московский Комсомолец03:15
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ТАСС вчера в 17:13
Экономика
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RT на русском 07:02
Авто
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Журнал Авто.ру 12:07
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Газета.Ru 05:39
Происшествия
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Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО
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Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
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Московский Комсомолец 04:23
Общество
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Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли
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Интерфакс 08:37
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Движение на зеленой ветке московского метро восстановлено после сбоя
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Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
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Во время выборов в Петербурге 8 сентября оппозиционных наблюдателей и кандидатов на избирательных участках запугивали и били спортсмены из клубов, связанных с кандидатами от «Единой России» и местными администрациями.
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