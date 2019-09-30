Общество
КоммерсантъРоссияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
Доход 38,1 тыс. руб. и более получает только 7% респондентов. По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
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с чего всё началось
Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.РБК00:00
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Субъективная граница бедности россиян оказалась выше установленной властями
Московский Комсомолец03:15
Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 07:06, Вашингтон
Политика
В ПАСЕ пройдут дебаты по протестным акциям в Москве
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Происшествия
Саратовский депутат погиб в ДТП
Депутат муниципального собрания Федоровского района Саратовской области Азамат Душалов погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в понедельник в районной администрации.
РИА Новости 05:20
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Газета.Ru 28 сентября в 23:28
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Путин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года
В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
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Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
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Газета.Ru 02:27
Музыка
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Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Общество
В Минздраве назвали полезные для сердца продукты
Газета.Ru 28 сентября в 21:46
Политика
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Красная весна вчера в 23:50
Политика
Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru вчера в 02:07
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 27 сентября в 11:30
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.
РБК 01:01
Экономика
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ТАСС 03:36
Происшествия
В Хакасии мать за деньги давала своих дочек педофилу
Krasnoyarskmedia.ru 05:50
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Армия и оружие
Момент ракетного удара по саудовским нефтяным объектам попал на видео
Телеканал CBS опубликовал видео массированного удара по заводам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco.
РИА Новости 05:24
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Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
В 2010–2012 годах Дорофеев возглавлял управление «М» ФСБ, которое курирует работу правоохранительных органов, включая прокуратуру и судей.
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Известия 06:37
Технологии
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Объем финансирования проекта до конца года составляет 325 миллионов рублей и предусматривает проектирование платформы "Автодата", создание функциональных макетов сервисов на базе платформы, включая макеты "Умной дорожной сети" и "Умной автомобильной магистрали" и страховой телематики.
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Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Армия и оружие
Нацистский батальон «Айдар» признал гибель своей наемницы в Донбассе
В Донбассе 27 сентября погибла наемница взвода материального обеспечения нацбата "Айдар" Витовская.
ИА Новороссия 03:59
Кино
Фильм «К звездам» возглавил российский прокат в выходные
ТАСС вчера в 17:17
Политика
В Берлине рассказали о позиции в отношении антироссийских санкций
Позиция Берлина в отношении антироссийских санкций остается прежней, необходим содержательный прогресс в реализации минских договоренностей, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
РИА Новости 06:34
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42