Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

Доход 38,1 тыс. руб. и более получает только 7% респондентов. По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
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с чего всё началось

Россияне назвали «субъективную границу» бедности

Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.
РБК00:00

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Депутат муниципального собрания Федоровского района Саратовской области Азамат Душалов погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в понедельник в районной администрации.
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Полиция изъяла украденное золото на 100 млн руб в Москве

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Политика

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РБК 06:30
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

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Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
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Политика

В правительстве Иркутской области еще не знают об отставке губернатора

Слух об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко является неожиданностью для правительства региона, заявил представитель пресс-службы правительства и губернатора области, 30 сентября сообщает РИА Новости.
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В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
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Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 27 сентября в 11:30
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.
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В центре Москвы увеличилось число пустующих торговых помещений

Вакантность торговых помещений на центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года составила 6,3% по сравнению с 4,8% в 2018 году.
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В Хакасии мать за деньги давала своих дочек педофилу

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Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
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Момент ракетного удара по саудовским нефтяным объектам попал на видео

Телеканал CBS опубликовал видео массированного удара по заводам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco.
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Глава Калмыкии собрался нестандартно решать проблемы Элисты

Решение проблем Элисты требует нестандартных решений. Об этом заявил глава Калмыкии Бату Хасиков.
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Первые сервисы платформы «Автодата» будут запущены в РФ в 2019 году

Объем финансирования проекта до конца года составляет 325 миллионов рублей и предусматривает проектирование платформы "Автодата", создание функциональных макетов сервисов на базе платформы, включая макеты "Умной дорожной сети" и "Умной автомобильной магистрали" и страховой телематики.
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Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
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В Донбассе 27 сентября погибла наемница взвода материального обеспечения нацбата "Айдар" Витовская.
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Фильм «К звездам» возглавил российский прокат в выходные

ТАСС вчера в 17:17
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В Берлине рассказали о позиции в отношении антироссийских санкций

Позиция Берлина в отношении антироссийских санкций остается прежней, необходим содержательный прогресс в реализации минских договоренностей, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
РИА Новости 06:34
Общество

ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне

В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
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