Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.

с чего всё началось

Доход 38,1 тыс. руб. и более получает только 7% респондентов. По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.

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