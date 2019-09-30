Общество
КоммерсантъРоссияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
Доход 38,1 тыс. руб. и более получает только 7% респондентов. По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
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с чего всё началось
Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.РБК00:00
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Субъективная граница бедности россиян оказалась выше установленной властями
Московский Комсомолец03:15
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Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Мессенджер WhatsApp скоро прекратит поддержку старых версий операционных систем смартфонов.
Ferra 07:30
Футбол
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Одним из кaндидaтов нa пост в столичном клубе «Спaртaк» может стaть Доменико Тедеско, рaнее возглaвлявший немецкий «Шaльке-04».
Национальная служба новостей 10:08
Армия и оружие
Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец
Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
Avia.pro 28 сентября в 17:31
Политика
Песков прокомментировал назначение Трапезникова на пост главы Элисты
«Скорее всего, имеются в виду другие государственные задачи», — ответил он на вопросы журналистов, упомянувших, что глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова, который был врио главы ДНР, тем, что он выполнял государственные задачи в Донбассе.
Известия 09:24
Здоровье
Объяснена разница между ОРВИ и гриппом
ОРВИ длится не больше недели, а от гриппа нужно лечиться 7-10 дней.
Мослента 28 сентября в 07:24
Технологии
Банки тестируют новый способ платежей
Крупные банки массово тестируют технологию, которая делает возможными бесконтактные транзакции с помощью смартфонов и планшетов, сообщают "Известия".
РЕН ТВ вчера в 20:38
Политика
В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве
России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском 08:52
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.
Вести.Ru вчера в 14:23
Футбол
Де Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после разговора с Пике
В одном отеле с де Лигтом оказался защитник Жерар Пике, выступающий за «Барселону», которая являлась одним из главных претендентов на юного игрока.
Чемпионат 10:05
Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 руб. впервые с середины сентября
Курс доллара по расчетам на завтра поднялся выше 65 руб. впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.
РБК 08:58
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Авто
Почти 300 кроссоверов BMW X3 попали под отзыв в России
В ближайшее время уполномоченные представители изготовителя ООО «БМВ Русланд Трейдинг» свяжутся с владельцами BMW X3, подпадающих под отзыв, и сообщат о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Тарантас Ньюс 06:57
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Армия и оружие
Подсчитано число погибших после начала российской операции в Сирии
Военная операция России в Сирии против террористических группировок «Аль-Каида», «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (все три запрещены в РФ) началась 30 сентября 2015 года.
Lenta.ru 11:18
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Здоровье
В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина
На вопрос, собирается ли Кремль разрешить ситуацию в "ручном режиме", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации".
Российская газета 09:33
Политика
Михаил Развожаев перезагрузил правительство Севастополя
Глава Севастополя Михаил Развожаев на сегодняшнем аппаратном совещании объявил новый состав правительства, в который вошли новые лица и чиновники из прежнего состава органов исполнительной власти.
ForPost 06:05
Политика
США ввели санкции против россиян, связанных с Пригожиным
США ввели санкции в отношении двух граждан России и трех компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований, говорится в сообщении Минфина США.
BFM.ru 10:24
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов проводят медовый месяц в Калуге
Странные развлечения Ксении Собчак и Константина Богомолова продолжаются.
Paparazzi.ru 03:08
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Политика
Захарова назвала звонки в Вашингтон опасными
Обнародование расшифровки телефонных переговоров лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показывает опасность переговоров с Вашингтоном и будет иметь последствия для общения США с другими странами, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала".
РИА Новости вчера в 12:52
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Фигурное катание
Анжелика Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом
Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4 метра 90 см ), третьей стала представительница Греции Екатерини Стефаниди (4 метра 85 см).Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит сейчас в Дохе и завершится 6 октября.
Говорит Москва вчера в 15:55