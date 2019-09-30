Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

Доход 38,1 тыс. руб. и более получает только 7% респондентов. По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
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с чего всё началось

Россияне назвали «субъективную границу» бедности

Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.
РБК00:00

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Уровень жизни в России: Бедность или нищета?

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Граждане хотят жить лучше: Экономист считает субъективным новый «порог бедности»

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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 18:01, Вашингтон
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Аsharq Al Awsat (Саудовская Аравия): нужны ли новые законы в эпоху космического туризма? (Asharq Al-Awsat)

В случае совершения какого-либо уголовного преступления на международной космической станции договор предоставляет полномочия по расследованию дела тому государству, гражданином которого является обвиняемый, за исключением ситуаций, когда жертвами становятся граждане других государств.
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Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
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Происшествия

В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте

В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Культура

Первый канал назвал дату выхода нового сезона шоу «Голос»

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Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
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«США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — заявил Помпео.
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Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд

Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
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Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны. Артис Пабрикс заявил, что «обязанность народа — чтить этих патриотов Латвии».
Независимая газета 28 сентября в 03:00
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Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
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Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста

Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Происшествия

Судебная экспертиза: Хачатурян нанес тяжкий вред здоровью дочерей

Адвокат одной из сестер Хачатурян, обвиняемых, в убийстве своего отца, Алексей Паршин сообщил журналистам о выводах дополнительной комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которую ранее постановила провести следственная группа Следственного комитета РФ.
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Общество

ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
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Безумная конюшня. Нижегородец включает соседям лошадиное ржание

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Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru 06:36
Армия и оружие

В Черном море начались испытания нового корабля с ракетами «Калибр»

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Российская газета 04:34
Политика

Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО

Глава Укрианы Владимир Зеленский уволил Аклесандра Данилюка с должности секретаря СНБО.
Газета.Ru 09:51
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Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
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Политика

Der Spiegel: Зеленский оскорбил правительство Германии

Напомним, ранее представители Демпартии США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за опубликованной стенограммы его переговоров с Владимиром Зеленским, который жаловался американскому лидеру на Германию и Францию, которые, по его словам, не соблюдают санкционный режим против России и практически не делают ничего из того, что «должны делать для Украины».
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Ростехнадзор разрешил открыть продолжение Фрунзенского радиуса

Сотрудники Ростехнадзора проверили готовность к открытию продолжения Фрунзенского радиуса.
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Кино

Сериал «Очень странные дела» продлен на четвертый сезон

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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили

Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
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Политика

Сенаторы США потребовали расследовать связи Хиллари Клинтон с Украиной

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон была соперницей Трампа на президентских выборах 2016 года.
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Армия и оружие

Дональд Трамп заявил о полной модернизации ядерных сил США

На церемонии смены руководителей Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Трамп отметил, что у Вашингтона есть оборудование, информацию о котором ещё никогда не разглашалась.В конце июля Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя комитета начальников штабов.
Говорит Москва 15:47
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