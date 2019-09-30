Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.

с чего всё началось

Доход 38,1 тыс. руб. и более получает только 7% респондентов. По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.

Авто Новый кросс-хэтчбек Suzuki S-Presso поступил в продажу Компактный пятидверный хэтчбек длиной 3,57 метра (чуть больше "Дэу Матиза") по последней моде стилизован под паркетник.

Космос Аsharq Al Awsat (Саудовская Аравия): нужны ли новые законы в эпоху космического туризма? (Asharq Al-Awsat) В случае совершения какого-либо уголовного преступления на международной космической станции договор предоставляет полномочия по расследованию дела тому государству, гражданином которого является обвиняемый, за исключением ситуаций, когда жертвами становятся граждане других государств.

Политика Трамп предложил арестовать конгрессмена Шиффа за госизмену Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник предложил арестовать за государственную измену председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) из-за искажения им фактов телефонного разговора между американским лидером и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Происшествия Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Политика Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).

Политика Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США «США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — заявил Помпео.

Игры Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.

Политика Министр обороны Латвии назвал гордостью страны легионеров СС Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны. Артис Пабрикс заявил, что «обязанность народа — чтить этих патриотов Латвии».

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Музыка Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.

Происшествия Судебная экспертиза: Хачатурян нанес тяжкий вред здоровью дочерей Адвокат одной из сестер Хачатурян, обвиняемых, в убийстве своего отца, Алексей Паршин сообщил журналистам о выводах дополнительной комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которую ранее постановила провести следственная группа Следственного комитета РФ.

Общество ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.

Политика Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.

Политика Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО Глава Укрианы Владимир Зеленский уволил Аклесандра Данилюка с должности секретаря СНБО.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери» Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.

Политика Der Spiegel: Зеленский оскорбил правительство Германии Напомним, ранее представители Демпартии США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за опубликованной стенограммы его переговоров с Владимиром Зеленским, который жаловался американскому лидеру на Германию и Францию, которые, по его словам, не соблюдают санкционный режим против России и практически не делают ничего из того, что «должны делать для Украины».

Транспорт Ростехнадзор разрешил открыть продолжение Фрунзенского радиуса Сотрудники Ростехнадзора проверили готовность к открытию продолжения Фрунзенского радиуса.

Кино Сериал «Очень странные дела» продлен на четвертый сезон Потоковый сервис Netflix заказал производство четвертого сезона популярного сериала "Очень странные дела".

Игры Sony запатентовала голосового игрового помощника Компания Sony Interactive Entertainment подала патент на голосового помощника на базе искусственного интеллекта.

Политика Сенаторы США потребовали расследовать связи Хиллари Клинтон с Украиной Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон была соперницей Трампа на президентских выборах 2016 года.