Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.

с чего всё началось

Доход 38,1 тыс. руб. и более получает только 7% респондентов. По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Авто Новый Mercedes-Benz C-Class получит технологии от S-Class После резкого падение продаж C-Class в последние годы из-за всеобщего тяготения покупателей к внедорожникам, немецкий производитель решил оснастить модели пятого поколения новыми технологиями, которые должен получить следующий S-Class Новый C-Class под кодовым названием W206 бросит вызов недавно обновленной Audi A4 и новому BMW 3-Series уже в 2021 году.

Политика Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Происшествия Мужчина с ножовкой ворвался в школу на Кубани и порезал горло Мужчина проник в одну из школ станицы Имеретинская на Кубани и на глазах детей полоснул себя ножовкой.

Политика Германия снимет санкции с России при прогрессе минских соглашений В Германии заявили, что снимут санкции с России лишь в том случае, если появится прогресс в реализации минских соглашений.

Общество ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.

Энергетика Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.

Шоу-бизнес Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.

Шоу-бизнес Лазарев признался, что у него родился второй ребенок Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.

Экономика Украина с 1 октября откажется от использования мелких монет Украина отказывается от использования мелких монет, которые изымут из оборота с 1 октября.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Экономика «Титановая долина» в Верхней Салде лишилась самого крупного инвестора в регионе Компания «СТОД», которая является лидером лесообработки в России, оказалась от намерений построить в ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде два предприятия стоимостью 15 млрд рублей, пишет РБК.

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Армия и оружие Около 132 тысяч человек призовут в российскую армию осенью Около 132 тыс. человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Политика МИД РФ обвинил США в развязывании «визовой войны» На вопрос главного редактора издания Армена Оганесаяна, стоят ли Россия и США на пороге «визовой войны», Сергей Рябков ответил, что война уже идет, а развязало ее заокеанское государство.

Гаджеты В России возник дефицит самых дорогих моделей новых iPhone На складе российского интернет-магазина Apple отсутствуют модели iPhone 11 Pro и Pro Max, их отправка заказчику возможна только через несколько недель, пишет газета со ссылкой на представителя компании.

Фигурное катание Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.

Здоровье Врачи назвали признаки микроинсульта Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.

Общество На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.