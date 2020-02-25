Экономика
9111.ruРоссияне сэкономят на ипотеке 2,8 трлн рублей
За счет рефинансирования ипотеки россияне смогут сэкономить 2,8 триллиона рублей. Такой возможностью смогут воспользоваться те, кто оформил кредит в период 2015-2019 годов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков федеральной сети агентства недвижимости «Этажи».
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Россияне, взявшие ипотеку в 2015–2019 годах, смогут суммарно сэкономить на обслуживании кредитов около 2,8 трлн рублей — благодаря рефинасированию. Такой прогноз предоставили «Известиям» участники рынка недвижимости. Выгода отдельных ипотечников в некоторых случаях достигнет 5 млн рублей.Известиявчера в 16:01
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