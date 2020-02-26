Общество
ГородовойРоссияне смогут докупить стаж для страховой пенсии
Российские власти намерены в ближайшее время запустить систему гарантированного пенсионного плана. Как сообщает газета «Коммерсант», в рамках действия новой системы граждане получат возможность докупать трудовой стаж и пенсионные баллы в случае, если их не достаточно для получения страховой пенсии.
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с чего всё началось
ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии Пенсионные средства, сформированные в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), можно будет использовать для покупки недостающих пенсионных баллов или страхового стажа при получении страховой пенсии.Коммерсантъвчера в 17:06
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