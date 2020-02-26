Общество

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Российские власти намерены в ближайшее время запустить систему гарантированного пенсионного плана. Как сообщает газета «Коммерсант», в рамках действия новой системы граждане получат возможность докупать трудовой стаж и пенсионные баллы в случае, если их не достаточно для получения страховой пенсии.
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с чего всё началось

ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии

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Россиянам расширят возможности для получения страховой пенсии

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ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии

Коммерсантъвчера в 17:06
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