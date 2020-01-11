с чего всё началось

12 января 2020 года стало известно, что россияне, ставшие участниками новой пенсионной системы, гарантированного пенсионного плана (ГПП), смогут забирать накопления по достижению пенсионного возраста, заплатив государству «подоходный» налог (13%).

Происшествия В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.

Здоровье На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за две недели, в период новогодних праздников, восемь боевиков ВСУ, находившихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса, скончались от пневмонии.

Шоу-бизнес Сестра Ольги Бузовой закрыла салон красоты Салон красоты Анны Бузовой — Buna Beauty Bar — принял первых посетителей в марте 2019-го, а сегодня стало известно о его закрытии.

Авто Немцы станут жертвой очередного сокращения рабочих мест компании Opel Около 2000 рабочих мест будут сокращены в Германии в автомобильной компании Opel, следует 13 января из публикаций немецкого журнала Wirtschaftswoche.

Политика Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами «Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.

Наука Композиты научились получать без автоклавов Материаловеды из Массачусетского технологического института разработали способ получения композитов для аэрокосмической отрасли без использования огромных печей и сосудов высокого давления.

Футбол Владимир Маминов возглавил «Актобе» Бывший игрок и тренер «Локомотива» Владимир Маминов подписал контракт с «Актобе».

Энергетика В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.

Кино Стали известны номинанты на «Оскар-2020» Члены Американской киноакадемии назвали имена номинантов на премию «Оскар», которую вручат в Лос-Анджелесе в начале февраля.

Общество Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.

Политика Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Общество Власти решили упростить трудоустройство мигрантов Правительство РФ будущей осенью планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект, освобождающий от плановых проверок предприятия, которые берут на работу мигрантов.

Шоу-бизнес Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18 В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.