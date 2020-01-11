Экономика
СаминвесторРоссияне смогут единовременно забирать пенсионные накопления
12 января 2020 года стало известно, что россияне, ставшие участниками новой пенсионной системы, гарантированного пенсионного плана (ГПП), смогут забирать накопления по достижению пенсионного возраста, заплатив государству «подоходный» налог (13%).
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ" первый зампред Банка России Сергей Швецов.Царьград12 января в 07:57
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Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна
URA.Ru12 января в 08:59
В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы
Российская газета12 января в 02:00
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