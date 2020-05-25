Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
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Эксперимент по использованию приложения вместо паспорта в Москве может начаться 1 июля

ТАСС12:15

Пилот по использованию приложения вместо паспорта в Москве может начаться 1 июля

Москва 2411:13

Минкомсвязь предложила использовать мобильное приложение вместо паспорта

Известия10:26

Приложение вместо паспорта: в Москве начнется эксперимент с оказанием госуслуг

Вести.Ru10:42

Минкомсвязь предлагает провести тест приложения взамен паспорта в Москве

Газета.Ru10:31

Минкомсвязь предложила протестировать в Москве приложение вместо паспорта

Вечерняя Москва11:06

Тест мобильного приложения взамен паспорта может пройти в Москве

ПРАЙМ10:26
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Общество

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«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
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Общество

В мэрии разъяснили передачу третьим лицам данных о цифровых пропусках

Ранее в блоге компании AnalogBytes Conference на форуме Habr появилась информация о том, что, принимая лицензионное соглашение на сайте i.moscow, пользователь автоматически предоставляет ему право на обработку персональных данных, их сбор, хранение, использование, обезличивание, распространение, блокирование и уничтожение.
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Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок

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Общество

Ураган оставил без света 100 тысяч жителей Свердловской области

"Без света осталось более 100 тыс. человек - речь в общей сложности идет о жителях двух десятков территорий", — цитирует его департамент информполитики региона.
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Авто

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Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
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Диетолог рассказала, кому противопоказан кефир

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РИА Новости вчера в 20:04
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«Пятёрочку» в Петербурге продезинфицировали после видео с крысами

Магазин "Пятёрочка" во 2-м Рабфаковском переулке в Невском районе Петербурга продезинфицировали после видео с крысами.
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Власти не увидели предпосылок для возобновления выездного туризма

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