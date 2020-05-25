Общество
Lenta.ruРоссияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
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Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Общество
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
Известия 12:44
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5: первые живые фотографии
The GEEK 12:43
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Общество
В мэрии разъяснили передачу третьим лицам данных о цифровых пропусках
Ранее в блоге компании AnalogBytes Conference на форуме Habr появилась информация о том, что, принимая лицензионное соглашение на сайте i.moscow, пользователь автоматически предоставляет ему право на обработку персональных данных, их сбор, хранение, использование, обезличивание, распространение, блокирование и уничтожение.
РБК 04:10
Происшествия
Трое мужчин задержаны по делу о перестрелке во дворе ЖК «Ясный»
Речь о перестрелке, которую устроила группа мужчин прямо в дворе жилого дома - жилищного комплекса (ЖК) "Ясный" возле станции метро Домодедовская.
Российская газета 05:47
Игры
Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок
Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм 03:47
Общество
Ураган оставил без света 100 тысяч жителей Свердловской области
"Без света осталось более 100 тыс. человек - речь в общей сложности идет о жителях двух десятков территорий", — цитирует его департамент информполитики региона.
РЕН ТВ 12:14
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 23 мая в 02:01
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
Города США атаковали крысы, оголодавшие из-за пандемии
На сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США появилось сообщение о том, что в городах страны увеличилась активность крыс.
Цензуры.Нет 07:23
Фигурное катание
Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз была включена в Книгу рекордов Гиннесса.
Metaratings 10:10
Авто
В Россию приедет старый новый автомобильный бренд из Китая
Какие именно, выяснил портал «АвтоВзгляд». Китайцы в России зарегистрировали новый товарный знак — бренд Cheryexeed.
АвтоВзгляд 11:29
Здоровье
Коронавирус выявлен у шести пациентов онкодиспансера в Алтайском крае
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у пациентов и медперсонала краевой больницы скорой медицинской помощи.
Интерфакс - Россия 11:33
Общество
Мишустин назвал сроки и условия для начала работы курортов в России
Работа курортов в России в полном объеме будет возобновлена при нормализации эпидемиологической обстановки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Daily Storm 07:20
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Здоровье
Диетолог рассказала, кому противопоказан кефир
Примечательно, что у некоторых людей может проявиться аллергия на кефир и другие кисломолочные продукты.
ФАН вчера в 07:43
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Гаджеты
Huawei выпустит флагманский процессор Kirin 1020
После ввода санкций компания TSMC отказалась от сделки. Huawei, наплевав на санкции, решил все-таки запустить в производство Kirin 1020.
Piter.tv 03:22
Общество
Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы
Коммерсантъ вчера в 20:44
Общество
«Пятёрочку» в Петербурге продезинфицировали после видео с крысами
Магазин "Пятёрочка" во 2-м Рабфаковском переулке в Невском районе Петербурга продезинфицировали после видео с крысами.
Питерские заметки 12:18
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
Общество
Власти не увидели предпосылок для возобновления выездного туризма
Глава Ростуризма Зарига Догузова подтвердила, что рекомендации ее ведомства не выезжать за границу остаются в силе, а предпосылок для возобновления выезда туристов за границу пока не видно.
РБК 11:21