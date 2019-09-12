В рамках разрабатываемого Минфином и ЦБ РФ "гарантированного пенсионного продукта" можно будет досрочно забрать накопления в ряде тяжелых жизненных ситуаций, перечень которых может быть сформирован на основе закона об "ипотечных каникулах".

с чего всё началось

Как пояснил Моисеев, в случае досрочного изъятия накоплений гражданин обязан будет вернуть налоговый вычет, который предполагается давать на взносы на пенсионные накопления в сумме до 6 процентов от заработной платы.

Хоккей «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунем» Сегодня, 12 августа, стало известно, что хоккейный клуб «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунь Ред Стар» из-за проблем с въездом в страну.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Политика Глава ДНР заявил о цели войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Политика Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола предоставить данные о местонахождении гражданина РФ Олега Смоленкова, которого телеканал CNN ранее назвал «информатором США».

Политика Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».

Политика Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.

Экономика Кудрин оценил рост ВВП пессимистичнее прогноза правительства Прямой эффект от расходов на реализацию нацпроектов для роста экономики составит всего 0,2% ВВП в год в 2019–2021 годах, оценили ранее экономисты Альфа-банка.

Шоу-бизнес Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.

Политика Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.

Космос Крымский астроном открыл первую межзвездную комету Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.

Армия и оружие В ходе массовой драки в Донбассе пострадали пять боевиков ВСУ — НМ ЛНР В районе населённого пункта Троицкое произошла массовая драка между боевиками 30-й и 59-й бригад ВСУ, заявил 12 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Политика Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке В Комсомольске-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялись торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

Космос Робот Федор больше не полетит в космос По словам Дудорова, инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос.

Здоровье В Ростовской области 72 человека заразились лихорадкой Западного Нила Чтобы не допустить дальнейшее распространение болезни, в администрации донской столицы выделили дополнительные средства для внеочередной дезинсекционной обработки территории.

Футбол Артем Дзюба подарил футболку школьнику из Калининграда Сделав фото, парень получил от футболиста еще в подарок футболку! - рассказал Сергей Лютаревич. Школьник пообещал бережно хранить подарок.

Энергетика «Нафтогаз» озвучил свою позицию по транзитному контракту с Россией Украина собирается требовать у России компенсацию, если «Газпром» будет отстаивать свою позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.

Политика Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США Бывший американский постпред при ООН Саманта Пауэр заявила, что, проголосовав в 2016-м году против избрания РФ в Совет по правам человека, ослушалась указания из США.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.

Экономика Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.