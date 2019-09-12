Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПенсионные накопления разрешат забирать досрочно

Как пояснил Моисеев, в случае досрочного изъятия накоплений гражданин обязан будет вернуть налоговый вычет, который предполагается давать на взносы на пенсионные накопления в сумме до 6 процентов от заработной платы.
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с чего всё началось

Минфин: изъять пенснакопления можно будет в тех же случаях, что и для «ипотечных каникул»

В рамках разрабатываемого Минфином и ЦБ РФ "гарантированного пенсионного продукта" можно будет досрочно забрать накопления в ряде тяжелых жизненных ситуаций, перечень которых может быть сформирован на основе закона об "ипотечных каникулах".
ТАССвчера в 04:25

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Минфин: изъять пенснакопления можно будет в тех же случаях, что и для «ипотечных каникул»

ТАССвчера в 04:25

Пенсионные накопления можно будет изъять досрочно

Российская газетавчера в 05:08

Минфин назвал условия выхода из новой системы накопительных пенсий

Rambler News Serviceвчера в 03:50

С россиян захотели брать налог за возврат пенсионных накоплений

URA.Ruвчера в 08:24

Пенсионные накопления разрешат забирать досрочно

Московский Комсомолецвчера в 07:32

Норма о налоговом вычете для граждан в размере до 6% от зарплаты останется в «гарантированном пенсионном продукте»

Финмаркетвчера в 03:50

Пенсионные накопления можно будет потратить досрочно

Комсомольская правдавчера в 13:20
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:46, Вашингтон
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РИА Новости вчера в 08:07
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Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
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Политика

Кандидаты-демократы выступили за вывод войск США из Афганистана

РИА Новости вчера в 22:26
Экономика

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Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
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Вести.Ru вчера в 15:18
Авто

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Авто

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Жители Алтайского края могут бесплатно провериться на онкологию

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Первым межзвездным гостем в Солнечной системе стал таинственный сигарообразный Оумуамуа, который пролетал через нашу систему в 2017.
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Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
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Киев начал переговоры о возврате задержанных Россией кораблей

Начаты переговоры о возвращении Киеву катеров Военно-морских сил Украины которые были задержаны российскими пограничниками в ходе керченской провокации режима Порошенко.
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Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии

Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru вчера в 22:13
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