Экономика
9111.ruРоссияне смогут изъять пенсионные накопления досрочно
В рамках разрабатываемого Минфином законопроекта «О гарантированном пенсионном продукте» россияне смогут изымать пенсионные накопления досрочно. Это будет возможно по аналогии с ипотечными каникулами. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на замминистра финансов РФ Алексея Моисеева.
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В рамках разрабатываемого Минфином и ЦБ РФ "гарантированного пенсионного продукта" можно будет досрочно забрать накопления в ряде тяжелых жизненных ситуаций, перечень которых может быть сформирован на основе закона об "ипотечных каникулах".ТАСС04:25
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