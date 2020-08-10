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РИА Оренбуржье
РИА Оренбуржье

Россияне смогут корректировать свою кредитную историю

Как объяснил руководитель «Объединенного кредитного бюро», чтобы граждане смогли получить доступ к своей кредитной истории и смогли внести в нее правки, нужно решение суда, который установит факт отзыва лицензии у кредитора и позволит БКИ внести правки в документ.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Граждане смогут исправить свою кредитную историю»

Россияне получат возможность исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк сам отказывается это делать. Также граждане смогут узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика неограниченное количество раз.
Известия17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россияне смогут изменить свою кредитную историю

Газета.Ru11:47
Телеканал 360°

Кредитная история будет храниться семь лет вместо десяти

Телеканал 360°10:14
ТК Звезда

СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю

ТК Звезда18:40
URA.Ru

Россияне смогут исправить свою кредитную историю

URA.Ru01:46
Комсомольская правда

Эксперт рассказал, как можно исправить свою кредитную историю

Комсомольская правда01:34
Life.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Life.ru20:42
Известия

Эксперт оценил влияние кредитной истории на возможность получить заем

Известия06:43

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
RT на русском01:27
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
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ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ12:12
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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