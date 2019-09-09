Тестовый эксперимент по выдаче в России электронных паспортов начнется в Москве в первой половине 2020 года с запуском отдельного приложения. Он будет распространен на услуги, где нет юридически значимых трансакций.

с чего всё началось

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.

Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

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