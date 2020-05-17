Общество
Газета.RuРоссияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом. Об этом сообщается на странице Роскосмоса во "Вконтакте"
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщение в соцсети "ВКонтакте", МКС нужно искать на южном небосклоне в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток.Вести.Ru10:20
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Россияне до конца мая могут невооруженным глазом наблюдать на небе движущуюся «звездочку» МКС
Комсомольская правда09:23
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Игры
В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios
Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.
Игромания.ру 15:03
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Шоу-бизнес
Константин Богомолов превратил Собчак в старуху ради нового сериала
Актуальные Новости 08:37
Политика
Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
Армия и оружие
NI: новая тактика ВМФ России поставила под удар подводный флот НАТО
Издание «ПолитРоссия» опубликовало перевод статьи обозревателя американского издания The National Interest Питер Сучиу, который считает, что Россия намерена противостоять НАТО в Мировом океане, для чего осваивает новую тактику борьбы с подводными лодками Альянса.
Военное дело 05:04
Здоровье
Врач рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса
Реаниматолог из больницы Святого Георгия Антон Георгиев рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса.
Peterburg2.ru 10:42
Общество
Кадыров потребовал уволить жаловавшихся на нехватку масок медиков
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников перепрофилированной под лечение заразившихся коронавирусом ЦРБ в Гудермесе, которые жаловались на нехватку средств защиты.
РБК 16:26
Кино
В России выходит новый сериал «Светила» с Евой Грин
SM News 15 мая в 00:40
Общество
Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ
Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны.
Интерфакс 09:13
Политика
В Армении опровергли сообщения о воевавшем против СССР деде Пашиняна
Дедушка премьер-министра Армении Никола Пашиняна не воевал в годы Великой Отечественной войны против Красной армии.
Московский Комсомолец 15:40
Кино
Режиссер «Безумного Макса» подтвердил съемки приквела без Шарлиз Терон
Режиссер Джордж Миллер, работавший над ремейком Безумного Макса, заявил об утверждении приквела без актрисы Шарлиз Терон.
iReactor 15 мая в 09:50
Финансы
Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru 15 мая в 16:53
Политика
Помпео рассказал о помощи России со стороны США
Трамп, напомнил Помпео, в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным предложил Москве помощь в виде оборудования для тестирования коронавируса и аппаратов ИВЛ.
REGNUM 11:44
Происшествия
Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области
Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru 17:34
Экономика
Онлайн-образование берут на бюджет
Минкомсвязь предлагает выделять субсидии до 300 млн руб. образовательным онлайн-сервисам.
Коммерсантъ 18:28
Политика
В США предостерегли Китай от вмешательства в дела американских журналистов
Госсекретарь США Майк Помпео предостерег КНР от вмешательства в дела американских журналистов, которые осуществляют свою деятельность на территории Гонконга.
Lenta.ru 17:16
Общество
Попова: летом придётся соблюдать введённые из-за коронавируса правила
Ранее Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году.
RT на русском 06:57
Происшествия
В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС
В Канаде потерпел крушение самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил Snowbirds.
Российская газета 17:09
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Музыка
Конкурс «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдёт в Роттердаме.
RT на русском вчера в 17:46
Космос
Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере
Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
Профиль 10:18
Общество
NYT: в США похищены пособия по безработице на сотни миллионов долларов
Компетентные органы США считают, что организованная сеть мошенников похитила сотни миллионов долларов путем фальсификации обращений на предоставление пособия по безработице в штате Вашингтон и шести других штатах страны.
ТАСС 14:42
Экономика
Дмитрий Бутрин об экономических показателях прошедших майских праздников
Погрузка на железной дороге — очень полезный показатель, но наложение последствий логистических сбоев на изменившиеся в кризис перевозки угля и посевную делают его малопригодным для чего-либо, кроме голословных предположений.
Коммерсантъ 18:28
Происшествия
Суд в Киеве арестовал хозяина оружия, из которого убили милиционеров в 2014
К аресту заочно приговорен гражданин Украины Дмитрий Липовой, активист майдана, причастный к убийству милиционеров на улице Грушевского в Киеве в феврале 2014 года, Печерским районным суд Киева, 17 мая сообщает Страна.UA, ссылаясь на решение суда.
ИА Красная Весна 12:23
Экономика
Убытки кинотеатров РФ из-за пандемии составят около 50 млрд рублей
В первую очередь пострадают кинотеатры, которые открылись первыми.
Интерфакс 14:29
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Футбол
Легенда «Ювентуса» Дель Пьеро попал в больницу
Знаменитый в прошлом нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро оказался в больнице.
Sport24.ru 16:52
Общество
Медики заступились за уволенного главврача армавирской больницы
В Сети появилось видео, снятое сотрудниками городской больницы в Армавире, главврача которой накануне уволили после скандала с невыплатами медикам, работавшим с пациентами с коронавирусом.
РИА Новости 08:53
Гаджеты
AMD назвала возможный ассортимент Ryzen 4000 семейства Renoir
В интернете опубликовали информацию о намерении AMD выпустить настольные версии для мобильных процессоров из линейки Renoir.
Дни24 вчера в 04:17