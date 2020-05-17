Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом

Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом. Об этом сообщается на странице Роскосмоса во "Вконтакте"
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщение в соцсети "ВКонтакте
", МКС нужно искать на южном небосклоне в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток.
Вести.Ru10:20

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Россияне смогут наблюдать в небе МКС до конца мая

Москва 2409:34

Роскосмос предложил россиянам понаблюдать за МКС невооруженным глазом

ТАСС09:58

МКС до конца мая можно будет увидеть невооруженным глазом

Телеканал 360°09:44

Россияне смогут невооруженным глазом увидеть на небе МКС

РЕН ТВ09:38

Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом

Газета.Ru10:08

Россияне до конца мая могут невооруженным глазом наблюдать на небе движущуюся «звездочку» МКС

Комсомольская правда09:23

Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС

РИА Новости09:20
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