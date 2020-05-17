с чего всё началось

Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом. Об этом сообщается на странице Роскосмоса во "Вконтакте"

Игры В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.

Армия и оружие NI: новая тактика ВМФ России поставила под удар подводный флот НАТО Издание «ПолитРоссия» опубликовало перевод статьи обозревателя американского издания The National Interest Питер Сучиу, который считает, что Россия намерена противостоять НАТО в Мировом океане, для чего осваивает новую тактику борьбы с подводными лодками Альянса. 1

Общество Кадыров потребовал уволить жаловавшихся на нехватку масок медиков Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников перепрофилированной под лечение заразившихся коронавирусом ЦРБ в Гудермесе, которые жаловались на нехватку средств защиты. 818

Общество Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны. 7

Политика В Армении опровергли сообщения о воевавшем против СССР деде Пашиняна Дедушка премьер-министра Армении Никола Пашиняна не воевал в годы Великой Отечественной войны против Красной армии.

Финансы Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Политика Помпео рассказал о помощи России со стороны США Трамп, напомнил Помпео, в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным предложил Москве помощь в виде оборудования для тестирования коронавируса и аппаратов ИВЛ. 10

Происшествия Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.

Экономика Онлайн-образование берут на бюджет Минкомсвязь предлагает выделять субсидии до 300 млн руб. образовательным онлайн-сервисам.

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 124

Космос Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.

Общество NYT: в США похищены пособия по безработице на сотни миллионов долларов Компетентные органы США считают, что организованная сеть мошенников похитила сотни миллионов долларов путем фальсификации обращений на предоставление пособия по безработице в штате Вашингтон и шести других штатах страны. 4

Экономика Дмитрий Бутрин об экономических показателях прошедших майских праздников Погрузка на железной дороге — очень полезный показатель, но наложение последствий логистических сбоев на изменившиеся в кризис перевозки угля и посевную делают его малопригодным для чего-либо, кроме голословных предположений.

Происшествия Суд в Киеве арестовал хозяина оружия, из которого убили милиционеров в 2014 К аресту заочно приговорен гражданин Украины Дмитрий Липовой, активист майдана, причастный к убийству милиционеров на улице Грушевского в Киеве в феврале 2014 года, Печерским районным суд Киева, 17 мая сообщает Страна.UA, ссылаясь на решение суда.

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 1,2K

Футбол Легенда «Ювентуса» Дель Пьеро попал в больницу Знаменитый в прошлом нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро оказался в больнице.

Общество Медики заступились за уволенного главврача армавирской больницы В Сети появилось видео, снятое сотрудниками городской больницы в Армавире, главврача которой накануне уволили после скандала с невыплатами медикам, работавшим с пациентами с коронавирусом. 976