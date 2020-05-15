Общество
Газета.RuРоссияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом. Об этом сообщается на странице Роскосмоса во "Вконтакте"
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщение в соцсети "ВКонтакте", МКС нужно искать на южном небосклоне в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток.Вести.Ru10:20
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Россияне до конца мая могут невооруженным глазом наблюдать на небе движущуюся «звездочку» МКС
Комсомольская правда09:23
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Футбол
Футболистов РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию
Футболистам РПЛ после возобновления сезона придется соблюдать социальную дистанцию Об этом говорится в проекте медрегламента лиги.
ProstoProSport 07:40
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Политика
Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
Игры
Авторы Wasteland 3 рассказали о создании персонажей и улучшении танков
Студия inXile Enterainment подготовила очередной выпуск дневников разработчиков, на этот раз сделав основной темой рассказа важность и возможность выбора в Wasteland 3. Выбор начинается уже на экране создания персонажей.
Игромания.ру вчера в 09:35
Здоровье
В Северной Осетии родился зараженный коронавирусом ребенок
В Северной Осетии родился ребенок, зараженный коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.
РБК 14:02
Происшествия
Генпрокуратура: 35 медучреждений занизили выплаты владимирским медикам
Проверки установили, что в 35 учреждениях региона стимулирующие доплаты медицинским сотрудникам и лицам из групп риска заражения коронавирусной инфекцией производились с нарушениями требований федерального законодательства.
REGNUM вчера в 08:23
Общество
Россиян ждет аномально холодная погода
В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru 08:02
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Происшествия
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости 14:05
Общество
Анна Попова пояснила, где нужно носить защитные маски при пандемии
Для профилактики заражения КОВИД Роспотребнадзор предписывает гражданам использовать защитные маски на улице, в общественных местах, транспорте, на работе, если человек не находится один в помещении.
Невские Новости 08:08
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда 04:36
Общество
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении Оперштаба.
Москва 24 15:10
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей.
Piter.tv вчера в 09:42
Общество
Бывший глава Твери сообщил о выдаче пропусков по телефону из-за ошибки
Бывший глава городов Тверь и Конаково Тверской области Валерий Павлов сообщил, что его запись о том, что он выдавал пропуска в Конаково звонившим на его личный номер гражданам, не повлиял на действия служб городской администрации.
РБК 15:19
Общество
В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Власти Оренбургской области до 31 мая продлили в регионе режим самоизоляции, однако вводятся некоторые послабления.
ТАСС 09:39
Общество
Финансово невыгодным назвала Голикова сокрытие смертей от коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российские врачи не скрывают информацию о зараженных коронавирусом пациентах, так как борьба с инфекцией включена в тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС), к тому же с экономической точки зрения больницы заинтересованы в высоких показателях по выздоровевшим COVID-инфицированным.
Live24 06:55
Здоровье
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса в России станут люди с низким уровнем антител.
Lenta.ru 12:50
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент России Владимир Путин назвал возглавляемую им страну отдельной цивилизацией, отметив, что ей необходимо сделать упор на развитие высоких технологий.
Известия 15:17
Происшествия
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
Гаджеты
Apple вложила в новый iPhone SE лучшие компоненты от других устройств
Стало известно, что в бюджетный вариант смартфона iPhone SE компания Apple вложила лучшие компоненты от других устройств.
Актуальные Новости 02:49
Футбол
Федун сообщил об улучшении самочувствия
Вице-президент компании ЛУКОЙЛ, владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, которого ранее положили в больницу с коронавирусной инфекцией, сообщил об улучшении состояния.
РБК 13:23
Кино
Костромичи могут попасть в фильм с Киану Ривзом
Костромичи могут попасть в фильм «Билл и Тед 3», в котором одну из главных ролей сыграл Киану Ривз – сообщает кинотеатр «Пять звезд».
k1news.ru 11:00
Музыка
Конкурс «Евровидение-2021» состоится в Роттердаме
Организаторы «Евровидения» анонсировали проведение международного музыкального конкурса в нидерландском Роттердаме в 2021 году.
Известия вчера в 18:20
Происшествия
В Краснодарском крае выявлено 95 новых носителей SARS-CoV-2
Краснодар, 17 мая 2020, 11:56 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 17 мая.
REGNUM 04:56
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Общество
Попова прокомментировала предстоящий сезон отдыха в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году.
RT на русском 02:51
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал симптомом рака потерю веса
Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания является потеря массы тела.
UfaTime.ru 08:13
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты.
Российская газета 12:37
Футбол
«Спартак» хочет подписать полузащитника «Милана»
Sport.ru вчера в 15:59