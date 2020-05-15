с чего всё началось

Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом. Об этом сообщается на странице Роскосмоса во "Вконтакте"

Футбол Футболистов РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию Футболистам РПЛ после возобновления сезона придется соблюдать социальную дистанцию Об этом говорится в проекте медрегламента лиги.

Происшествия СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн» Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 6,1K

Игры Авторы Wasteland 3 рассказали о создании персонажей и улучшении танков Студия inXile Enterainment подготовила очередной выпуск дневников разработчиков, на этот раз сделав основной темой рассказа важность и возможность выбора в Wasteland 3. Выбор начинается уже на экране создания персонажей.

Происшествия Генпрокуратура: 35 медучреждений занизили выплаты владимирским медикам Проверки установили, что в 35 учреждениях региона стимулирующие доплаты медицинским сотрудникам и лицам из групп риска заражения коронавирусной инфекцией производились с нарушениями требований федерального законодательства. 47

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 1K

Происшествия Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы "Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева. 26

Общество Анна Попова пояснила, где нужно носить защитные маски при пандемии Для профилактики заражения КОВИД Роспотребнадзор предписывает гражданам использовать защитные маски на улице, в общественных местах, транспорте, на работе, если человек не находится один в помещении. 15

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 423

Общество Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики. 761

Общество В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении Оперштаба. 389

Общество Бывший глава Твери сообщил о выдаче пропусков по телефону из-за ошибки Бывший глава городов Тверь и Конаково Тверской области Валерий Павлов сообщил, что его запись о том, что он выдавал пропуска в Конаково звонившим на его личный номер гражданам, не повлиял на действия служб городской администрации. 4

Общество Финансово невыгодным назвала Голикова сокрытие смертей от коронавируса Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российские врачи не скрывают информацию о зараженных коронавирусом пациентах, так как борьба с инфекцией включена в тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС), к тому же с экономической точки зрения больницы заинтересованы в высоких показателях по выздоровевшим COVID-инфицированным. 414

Политика Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией Президент России Владимир Путин назвал возглавляемую им страну отдельной цивилизацией, отметив, что ей необходимо сделать упор на развитие высоких технологий. 5,7K

Футбол Федун сообщил об улучшении самочувствия Вице-президент компании ЛУКОЙЛ, владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, которого ранее положили в больницу с коронавирусной инфекцией, сообщил об улучшении состояния.

Кино Костромичи могут попасть в фильм с Киану Ривзом Костромичи могут попасть в фильм «Билл и Тед 3», в котором одну из главных ролей сыграл Киану Ривз – сообщает кинотеатр «Пять звезд». 1

Музыка Конкурс «Евровидение-2021» состоится в Роттердаме Организаторы «Евровидения» анонсировали проведение международного музыкального конкурса в нидерландском Роттердаме в 2021 году. 28

Происшествия В Краснодарском крае выявлено 95 новых носителей SARS-CoV-2 Краснодар, 17 мая 2020, 11:56 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 17 мая. 768

Общество Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. 349

Общество Попова прокомментировала предстоящий сезон отдыха в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году. 416

Здоровье Главный онколог Минздрава назвал симптомом рака потерю веса Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания является потеря массы тела. 259