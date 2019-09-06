Экономика
МонаВистаПравительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него. Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".
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Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из негосударственного пенсионного фонда в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате.
— Дмитрий Скриванов, российский депутатВерсия-Саратов вчера в 07:46
с чего всё началось
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».РБКвчера в 09:37
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Правительство одобрило законопроект о выплате негосударственных пенсий в 55 и 60 лет
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