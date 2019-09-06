с чего всё началось

Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из негосударственного пенсионного фонда в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате.

Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него. Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".

Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Происшествия Тело одного погибшего нашли под завалами пятиэтажки в Подмосковье "В 20:40 было обнаружено тело погибшего рабочего под завалами обрушившейся здания", - сказали в пресс-службе в пятницу.

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