Общество

RT на русскомRT на русскомРоссияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

«Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени, что обеспечит технологическую возможность обращения застрахованного лица в медицинскую организацию без предъявления полиса обязательного медицинского страхования на физическом носителе», — рассказали в пресс-службе ФОМС.
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с чего всё началось

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС. Об этом RT рассказали в пресс-службе ФОМС.
RT на русскомвчера в 22:00

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Россияне смогут обращаться к врачам без полиса ОМС

Комсомольская правда02:37

Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

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Россияне смогут обращаться в медорганизации без полиса ОМС

Газета.Ru02:04

Россияне смогут ходить в больницы без полиса ОМС

Life.ruвчера в 22:59

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

RT на русскомвчера в 22:00
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Экономика

Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
РБК 01:16
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
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В 2021 году Atlas/Teramont станет еще больше, по крайней мере, снаружи, с увеличением общей длины на 7,6 см. Представители Volkswagen рассказали, что эти 7 см составляет обновленный передний бампер, который имеет больше амортизирующей пены для повышения безопасности пешеходов.
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Наука

Как ритмы мозга помогают улучшить внимание

ToDay News Ufa 09 декабря в 01:47
Происшествия

На территории горящего завода в Екатеринбурге произошли взрывы

На территории Уральского завода лакокрасочных изделий, где начался пожар, произошли взрывы.
РБК 05:21
Технологии

Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января

В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
OAnews 05:21
Политика

В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа в Вашингтоне

Lenta.ru 05:20
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Политика

Песков назвал победителя саммита «нормандской четверки»

Московский Комсомолец 04:40
Футбол

Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
Спорт-Экспресс 09 декабря в 10:58
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс вчера в 05:51
Гаджеты

Xiaomi представила флагманский смартфон Redmi K30

ТАСС вчера в 08:07
Политика

Премьер-министр Украины предупредил о возможности «газовой войны»

Украина будет договариваться по газу дальше, возможно — непросто, возможно — с «газовой войной», — написал Гончарук на своей странице в сети Facebook.
РБК вчера в 05:22
Общество

Филипенко и Трифонова попросили проверить ИКСО и ГЖС на коррупцию

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции выступило с обращением к прокурору Саратовской области Сергею Филипенко и начальнику регионального ГУ МВД Николаю Трифонову.
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RT на русском 05:23
Общество

На МКС сломался американский туалет

Как сообщил космонавту Александру Скворцову специалист подмосковного Центра управления полетами, из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента астронавты будут наведываться по нужде к российским коллегам.
РИА Новости 03:49
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Культура

Анастасия Заворотнюк стала самой популярной женщиной на Украине

Компания Google обнародовала список самых популярных поисковых запросов на Украине за текущий год.
Privet-Rostov.ru 05:15
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Музыка

Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA

Москва-Баку.ru 08 декабря в 00:24
Наука

Биологи подтвердили «гипотезу бабушек» у косаток

Ученые подтвердили правильность «гипотезы бабушек» для косаток резидентного экотипа.
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Политика

Слова Путина об убийстве в Берлине ужаснули депутата бундестага

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин рассказал, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили — боевик, бывший одним из организаторов взрывов в метро Москвы.
News.ru вчера в 16:53
Политика

Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с выступлением студента ВШЭ Егора Жукова, но ему будет предложена такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:03
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
РИА Новости 08 декабря в 10:00
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Футбол

Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве

Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.
Sportbox.RU вчера в 08:22
Общество

В Совфеде оценили исследование о размере справедливой зарплаты

Ранее стало известно, что 35% жителей России отмечают, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей.
RT на русском 03:23
Политика

Послы 4 стран бойкотировали Нобелевскую церемонию

Послы Албании, Турции, самопровозглашенного Косово и Хорватии не пришли на церемонию вручения Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке.
Телеканал 360° 01:18
Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru вчера в 06:13
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