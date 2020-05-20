Экономика
Вести.RuРоссиянам предложили сервис дистанционных финуслуг
Взаимодействовать с банками и другими организациями, предоставляющими финансовые услуги, станет проще. Центробанк и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять кредитным организациям информацию о себе и получать необходимые услуги.
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Политика
Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года отложат
Президент России Владимир Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года будет отложен.
RT на русском 07:39
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Здоровье
Радий Хабиров пообещал увольнять главврачей, несмотря на заслуги
Как заявил руководитель республики, главных врачей в тех больницах, в которых были выявлены перебои лечебного процесса, будут увольнять.
RuNews24.ru 06:11
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Политика
Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады
Офис президента Украины Владимира Зеленского отчитался о подарках лидерам мировых держав ко Дню вышиванки, среди которых обнаружили несуществующего президента, пишет "Европейская правда".
РИА Новости 07:46
Общество
Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката
Бывшая заключенная вологодской колонии, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ выходит замуж за своего адвоката Олега Елисеева.
Ranpress.ru 02:43
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятой в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Герасимов
RT на русском 06:43
Авто
В России отзывают пикапы Isuzu D-Max из-за проблем с тормозами
Росстандарт согласовал добровольный отзыв 81 экземпляра D-Max из-за возможных проблем с тормозами.
Motor 19 мая в 04:45
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына
Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Наука
Птицы разных видов могут понимать друг друга
Популярная механика вчера в 03:58
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes.
Газета.Ru 03:58
Здоровье
YouTube назвал запрещённые для видео темы о коронавирусе
YouTube опубликовал новые правила и назвал запрещённые для видео темы о коронавирусе.
Ferra 07:51
Общество
В Петербурге на Avito предлагали «забрать ребенка в добрые руки»
Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего, - написала Митянина.
Новые Известия 04:12
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Авто
Электропикап Hummer получит съемную крышу
Концерн General Motors, возрождающий бренд Hummer в виде модели электрического пикапа, который станут выпускать под маркой GMC, оснастит машину складной крышей.
Коммерсантъ 06:56
Армия и оружие
Франция и Германия создадут новый танк
Франция и Германия создадут новый танк В немецкие и французские войска он поступит в 2035 году.
Экспресс газета вчера в 17:00
Хоккей
«Лада» обменяла защитника Дмитрия Возовика в московское «Динамо»
Хоккейный клуб «Лада» произвёл обмен с московским «Динамо», сообщается в официальном «твиттере» тольяттинского клуба.
Чемпионат 07:00
Происшествия
Жителя Анапы приговорили к исправительным работам за убийство соседей
Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных заседателей, переквалифицировавших статью обвинения с предумышленного убийства на убийство при превышении пределов самообороны, приговорил жителя Анапы к исправительным работам за убийство соседей из-за громкой музыки.
ТАСС 19 мая в 16:48
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
REGNUM 05:46
Общество
Татьяна Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
Наука
Древнейшие жители Байкала оказались родичами коренных американцев
Результаты показали, что владелец зуба имел ту же генетическую смесь древних северо-евразийских (ANE) и северо-восточноазиатских (NEA) предков, что и коренные американцы.
МИР 24 04:06
Общество
В Подмосковье планируют открыть МФЦ с 25 мая
В Московской области с понедельника, 25 мая, планируется поэтапное открытие многофункциональных центров (МФЦ).
RT на русском 06:35
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15