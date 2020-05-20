Экономика
ВедомостиРоссияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг
Через новый сервис финансовые организации с согласия клиентов смогут получать необходимые сведения о них, хранящиеся в базах ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других структур. С использованием этих данных банки и страховые компании получат возможность оказывать некоторые услуги дистанционно.
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Гаджеты
Процессор Intel Core i9-10900K разогнали до 7,7 ГГц
Megaobzor.com 14:44
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Кино
Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне
Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
Lenta.ru 13:01
Технологии
Apple и Google помогут в выявлении контактов больных с коронавирусом
По меньшей мере три американских штата одобрили применение на своей территории мобильного приложения, основанного на совместно разработанной Apple и Google технологии, для отслеживания контактов лиц, заразившихся коронавирусом.
News.ru 15:09
Наука
Насекомые по запаху нашли яблоню в виртуальной реальности
N+1 вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Космос
Испытан графеновый парус для путешествий к другим звёздам
Учёные испытали парус из графена, предназначенный для космических кораблей. Испытания проходили в вакууме и невесомости.
Вести.Ru 10:02
Культура
Дэвид Линч выпустит короткометражный фильм
Дэвид Линч выпустит короткометражный фильм на своем ютьюб-канале.
Inc-news.ru 16:35
Футбол
Московским клубам РПЛ разрешили тренироваться на своих базах
Столичные клубы могут возобновить тренировки на своих базах, находящихся на территории области, в соответствии с протоколом, разработанным РФС и РПЛ.
Sports.ru 14:11
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев
Роспотребнадзор рекомендует заселять отдыхающих в российские санатории только при наличии отрицательных тестов на коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 14:49
Политика
В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и еще один сенатор Сергей Кисляк, который ранее был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США, внесли в Госдуму законопроект о возможности отмены контрсанкций для импорта той продукции, аналоги которой не производят в России.
Газета.Ru 17:10
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Авто
Renault планирует закрыть во Франции четыре завода
Париж, 20 мая 2020, 16:38 — REGNUM Столкнувшись с серьезным кризисом, компания Renault во Франции должна 29 мая 2020 года обнародовать план программы в два млрд евро, передает BFM TV.
REGNUM 09:38
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Армия и оружие
Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге
По словам Шойгу, главный военно-морской парад в День ВМФ состоится в Санкт-Петербурге 26 июля, сообщает «Петербургский дневник».
Журналистская правда 11:48
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Политика
В Ираке поймали возможного преемника ликвидированного лидера ИГ
Спецслужбы Ирака объявили о поимке террориста по имени Абдель Насер Кардаш — возможного преемника ликвидированного главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru 16:23
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
Общество
В России хотят запретить приём в детсады и школы детей без прививок
Российские сенаторы, в связи с коронавирусом, предлагают внести изменения в существующие санитарно-эпидемиологические правила.
НТР 24 11:00
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Головко» спустят на воду 22 мая
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:22
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Политика
Трамп хочет провести саммит G7 в своей резиденции
Напомним, в марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир объявил, что президент США Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса решил отменить встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне.
Аргументы и Факты 11:34
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Экономика
Эксперты ожидают роста производства свинины до 9%
Говоря о производстве всех видов мяса в России, аналитики НКР прогнозируют рост производства в ближайшие два года, несмотря на девальвацию рубля и снижение располагаемых доходов населения.
ТАСС 17:19
Общество
Суд в США разрешил разрезать «Титаник» для извлечения радиопередатчика
Федеральная судья американского штата Вирджиния разрешила частной компании RMS Titanic Inc. извлечь из обломков затонувшего в 1912 году судна «Титаник» радиопередатчик.
Известия 09:07
Происшествия
Под Челябинском автомобиль ГИБДД сбил девушку-пешехода
Уральский меридиан 13:48