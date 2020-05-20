Экономика
ВедомостиРоссияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг
Через новый сервис финансовые организации с согласия клиентов смогут получать необходимые сведения о них, хранящиеся в базах ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других структур. С использованием этих данных банки и страховые компании получат возможность оказывать некоторые услуги дистанционно.
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 08:12, Ашберн
Здоровье
Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня
Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС вчера в 04:09
Происшествия
Годовалый малыш утонул в ванной
Go64.ru 03:51
Музыка
Little Big вошли в число фаворитов Евровидения-2020
iReactor 04:39
Общество
Глава Башкирии оценил ситуацию с режимом самоизоляции
Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции в республике. Об этом сообщает портал Mkset.ru.
RT на русском 07:35
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
Общество
Университет «Синергия» потребовал удалить видео из блога «Сталингулаг»
Университет «Синергия» потребовал, чтобы автор телеграм-канала «Сталингулаг» Александр Горбунов удалил со своего Youtube-канала видеозаписи, в которых упоминается учебное заведение.
Ведомости 06:25
Происшествия
В Татарстане женщина задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
В Альметьевске обнаружены тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери, пишет СУ СКР по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Происшествия
В Днепропетровской области рухнул мост вместе с фурой
В Днепропетровской области Украины рухнул мост, сообщает "Интерфакс Украина". Инцидент произошел в Никопольском районе.
Газета.Ru 06:31
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини.
Lenta.ru вчера в 14:29
Здоровье
В Петербурге начинают испытания препарата против осложнений КОВИД
В крупных медицинских учреждениях Петербурга начинают испытания нового препарата «Левилимаб», который должен помочь при осложнениях из-за коронавирусной инфекции, об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».
Невские Новости 06:55
Происшествия
В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2
Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:04
Игры
Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа
Релиз ремейка состоится 28 августа 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.
REGNUM 03:09
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Здоровье
В Кузбассе снизился темп удвоения количества заболевших коронавирусом
ВАЖНО: Показатель удвоения показывает, как быстро распространяется коронавирус, и даёт ответ на вопрос, за сколько дней заболевших в регионе станет в два раза больше.
Город новостей 06:47
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Кино
Танос опередил Дарта Вейдера и стал самым популярным кинозлодеем
Главный злодей последних «Мстителей», безумный титан Танос занял первое место в списке самых популярных кинозлодеев.
КиноПоиск 05:09
Общество
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
Политика
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам.
Пульс Хакасии вчера в 12:17
Политика
Зеленский допустил возможность выдвижения на второй президентский срок
Позже, отвечая на вопрос другого журналиста о втором сроке, Владимир Зеленский сказал, что подумает об этом в том случае, если будет поддержка народа Украины.
Коммерсантъ 05:16
Здоровье
115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
По полученным данным Роспотребнадзора на 17 мая, в Ростовской области установлено 2 427 случаев коронавирусной инфекции, из них за прошедшие сутки врачи зафиксировали 115.
Evo-rus.com 18 мая в 02:37
Происшествия
В Оренбургской области главу района задержали при получении взятки
Сотрудники полиции совместно с силовиками из управления ФСБ по Оренбургской области задержали главу муниципального района при получении взятки в размере 200 тысяч рублей у предпринимателя за покровительство, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 05:30
Общество
Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет
Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года.
KrasNews.com 00:56
Экономика
Российским городам предрекли массовый исход жителей
Массовый исход жителей из городов менее развитых регионов предрекают аналитики рейтингового агентства Moody's.
Lenta.ru 07:56
Наука
Раскрыт секрет куполов итальянских соборов
Санта-Мария-дель-Фьоре был воздвигнут в XV веке. Кирпичный купол собора не обрушился под собственным весом и гравитацией за 600 лет.
Слово и Дело 18 мая в 11:55
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Шоу-бизнес
Муж Гагариной оставил странное послание после новостей о разводе
Многие ожидали, что Дмитрий Исхаков объяснит свое решение о разводе с Полиной Гагариной и вообще являются ли эти слухи правдой.
Слово и Дело 02:36
Экономика
В России в апреле число выданных автокредитов упало в пять раз
Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в апреле составило 17,5 тысячи, что в 5,3 раза меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из совместного пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства "Автостат".
РИА Новости 04:21