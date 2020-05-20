Экономика

ВедомостиВедомостиРоссияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг

Через новый сервис финансовые организации с согласия клиентов смогут получать необходимые сведения о них, хранящиеся в базах ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других структур. С использованием этих данных банки и страховые компании получат возможность оказывать некоторые услуги дистанционно.
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Банковские предложения стали доступны через Госуслуги

SM News07:24

Россияне смогут взаимодействовать с банками через Единый портал госуслуг

3DNews07:53

Россияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг

Ведомости07:48

Россияне смогут дистанционно получить услуги банков при помощи портала Госуслуг

ТАСС07:40

ЦБ и Минкомсвязи запустили сервис для взаимодействия граждан и банков

Rambler News Service07:32

Минкомсвязь и ЦБ РФ запустили сервис удаленного обслуживания клиентов банков

Интерфакс08:03

Запущен сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через Единый портал госуслуг

ИКС07:21
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Здоровье

Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня

Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС вчера в 04:09
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Происшествия

Годовалый малыш утонул в ванной

Go64.ru 03:51
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Музыка

Little Big вошли в число фаворитов Евровидения-2020

iReactor 04:39
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Общество

Глава Башкирии оценил ситуацию с режимом самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции в республике. Об этом сообщает портал Mkset.ru.
RT на русском 07:35
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
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Общество

Университет «Синергия» потребовал удалить видео из блога «Сталингулаг»

Университет «Синергия» потребовал, чтобы автор телеграм-канала «Сталингулаг» Александр Горбунов удалил со своего Youtube-канала видеозаписи, в которых упоминается учебное заведение.
Ведомости 06:25
Происшествия

В Татарстане женщина задушила восьмилетнего сына и покончила с собой

В Альметьевске обнаружены тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери, пишет СУ СКР по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 16:14
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Общество

Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов

В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
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Происшествия

В Днепропетровской области рухнул мост вместе с фурой

В Днепропетровской области Украины рухнул мост, сообщает "Интерфакс Украина". Инцидент произошел в Никопольском районе.
Газета.Ru 06:31
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини.
Lenta.ru вчера в 14:29
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Здоровье

В Петербурге начинают испытания препарата против осложнений КОВИД

В крупных медицинских учреждениях Петербурга начинают испытания нового препарата «Левилимаб», который должен помочь при осложнениях из-за коронавирусной инфекции, об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».
Невские Новости 06:55
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Происшествия

В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2

Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:04
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Игры

Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа

Релиз ремейка состоится 28 августа 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.
REGNUM 03:09
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Общество

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
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Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Здоровье

В Кузбассе снизился темп удвоения количества заболевших коронавирусом

ВАЖНО: Показатель удвоения показывает, как быстро распространяется коронавирус, и даёт ответ на вопрос, за сколько дней заболевших в регионе станет в два раза больше.
Город новостей 06:47
Общество

В России могут смягчить пенсионное законодательство

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
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Кино

Танос опередил Дарта Вейдера и стал самым популярным кинозлодеем

Главный злодей последних «Мстителей», безумный титан Танос занял первое место в списке самых популярных кинозлодеев.
КиноПоиск 05:09
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Общество

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
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Политика

Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

Президент раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам.
Пульс Хакасии вчера в 12:17
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Политика

Зеленский допустил возможность выдвижения на второй президентский срок

Позже, отвечая на вопрос другого журналиста о втором сроке, Владимир Зеленский сказал, что подумает об этом в том случае, если будет поддержка народа Украины.
Коммерсантъ 05:16
5
Здоровье

115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области

По полученным данным Роспотребнадзора на 17 мая, в Ростовской области установлено 2 427 случаев коронавирусной инфекции, из них за прошедшие сутки врачи зафиксировали 115.
Evo-rus.com 18 мая в 02:37
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Происшествия

В Оренбургской области главу района задержали при получении взятки

Сотрудники полиции совместно с силовиками из управления ФСБ по Оренбургской области задержали главу муниципального района при получении взятки в размере 200 тысяч рублей у предпринимателя за покровительство, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 05:30
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Общество

Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет

Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года.
KrasNews.com 00:56
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Экономика

Российским городам предрекли массовый исход жителей

Массовый исход жителей из городов менее развитых регионов предрекают аналитики рейтингового агентства Moody's.
Lenta.ru 07:56
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Наука

Раскрыт секрет куполов итальянских соборов

Санта-Мария-дель-Фьоре был воздвигнут в XV веке. Кирпичный купол собора не обрушился под собственным весом и гравитацией за 600 лет.
Слово и Дело 18 мая в 11:55
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Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
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Шоу-бизнес

Муж Гагариной оставил странное послание после новостей о разводе

Многие ожидали, что Дмитрий Исхаков объяснит свое решение о разводе с Полиной Гагариной и вообще являются ли эти слухи правдой.
Слово и Дело 02:36
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Игры

Компания Embracer Group разрабатывает 118 новых видеоигр

REGNUM 06:12
1
Экономика

В России в апреле число выданных автокредитов упало в пять раз

Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в апреле составило 17,5 тысячи, что в 5,3 раза меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из совместного пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства "Автостат".
РИА Новости 04:21
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