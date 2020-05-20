Через новый сервис финансовые организации с согласия клиентов смогут получать необходимые сведения о них, хранящиеся в базах ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других структур. С использованием этих данных банки и страховые компании получат возможность оказывать некоторые услуги дистанционно.

Россияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг

Политика Зеленский: Россия не хочет обсуждать вопрос Крыма Киев, 20 мая 2020, 14:46 — REGNUM Россия не желает обсуждать вопрос «возврата» Крыма, заявил 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства. 205

Общество Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм «По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости». 4,4K

Общество В Петербурге выбрали новых почетных граждан Новые обладатели звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» были определены на заседании Законодательного собрания города в среду, 20 мая.

Экономика Правительство подготовило изменения в налоговый кодекс "Правительством подготовлены и внесены в Госдуму изменения в Налоговый кодекс, их цель - снижение налоговых издержек для бизнеса и НКО", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ. 7

Политика Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook. 409

Технологии О мошенничестве через объявления о работе предупредили россиян В России набирает популярность новый вид мошенничества через объявления о работе, говорится в сообщении ВТБ, которое поступило в редакцию РИА LIVE24. 7

Игры Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи. 945

Общество Ростовский губернатор пообещал увольнять чиновников без масок Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал всех чиновников соблюдать масочный режим, а за нарушения пригрозил им увольнением, вне зависимости от занимемой должности. 28

Энергетика Турции оказался не нужен российский газ Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). 184

Здоровье В Кузбассе снизился темп удвоения количества заболевших коронавирусом ВАЖНО: Показатель удвоения показывает, как быстро распространяется коронавирус, и даёт ответ на вопрос, за сколько дней заболевших в регионе станет в два раза больше.

Общество На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала. 1,3K

Политика ЛНР пообещала отодвинуть линию соприкосновения в Донбассе В случае отказа лидер ЛНР пообещал принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы сдвинуть линию соприкосновения электропередачи. 285

Происшествия Истребитель F-35A разбился в США Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил. 463