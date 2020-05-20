Экономика
ВедомостиРоссияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг
Через новый сервис финансовые организации с согласия клиентов смогут получать необходимые сведения о них, хранящиеся в базах ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других структур. С использованием этих данных банки и страховые компании получат возможность оказывать некоторые услуги дистанционно.
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Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Политика
Зеленский: Россия не хочет обсуждать вопрос Крыма
Киев, 20 мая 2020, 14:46 — REGNUM Россия не желает обсуждать вопрос «возврата» Крыма, заявил 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства.
REGNUM 07:46
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
В Петербурге выбрали новых почетных граждан
Новые обладатели звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» были определены на заседании Законодательного собрания города в среду, 20 мая.
Peterburg2.ru 08:29
Экономика
Правительство подготовило изменения в налоговый кодекс
"Правительством подготовлены и внесены в Госдуму изменения в Налоговый кодекс, их цель - снижение налоговых издержек для бизнеса и НКО", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
РИА Новости 06:33
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия вчера в 20:13
Технологии
О мошенничестве через объявления о работе предупредили россиян
В России набирает популярность новый вид мошенничества через объявления о работе, говорится в сообщении ВТБ, которое поступило в редакцию РИА LIVE24.
Live24 07:40
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Футбол
Капелло: Роналдо создал мне больше всего проблем
Газета.Ru вчера в 17:50
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Общество
Мишустин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в России
Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил некоторую стабилизацию ситуации с Covid-19 в РФ, сообщает РИА Новости.
РИАМО 08:40
Общество
Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня
Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
Вести.Ru 08:30
Происшествия
Мост рухнул в Днепропетровской области
В Днепропетровской области Украины рухнул мост, на котором находилась фура.
Телеканал 360° 07:45
Общество
Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
Российская газета 06:23
Общество
Ростовский губернатор пообещал увольнять чиновников без масок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал всех чиновников соблюдать масочный режим, а за нарушения пригрозил им увольнением, вне зависимости от занимемой должности.
Интерфакс 07:32
Энергетика
Турции оказался не нужен российский газ
Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02
Здоровье
В Кузбассе снизился темп удвоения количества заболевших коронавирусом
ВАЖНО: Показатель удвоения показывает, как быстро распространяется коронавирус, и даёт ответ на вопрос, за сколько дней заболевших в регионе станет в два раза больше.
Город новостей 06:47
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
Политика
ЛНР пообещала отодвинуть линию соприкосновения в Донбассе
В случае отказа лидер ЛНР пообещал принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы сдвинуть линию соприкосновения электропередачи.
Политическая Экспертиза 00:41
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Политика
Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
Игры
В Civilization VI добавят Великую Колумбию и Симона Боливара
CyberSport.ru 01:06
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews 03:19
Армия и оружие
В России создали материал для маскировки военной техники под сугробы
Холдинг «Росэлектроника» представил свою новую разработку — радиопоглощающий материал для снежной местности, позволяющий снизить дальность обнаружения военной техники.
Известия 17 мая в 02:29
Хоккей
Лондон, Дубай, Париж, Милан и Ташкент – топ-5 городов, где игроки хотели бы провести матч КХЛ
Игроки КХЛ ответили на вопрос о том, в каком новом городе они бы хотели сыграть в матче лиги. Первое место занял Лондон (7,3%).
Sports.ru 06:27