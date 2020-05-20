Экономика

ВедомостиВедомостиРоссияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг

Через новый сервис финансовые организации с согласия клиентов смогут получать необходимые сведения о них, хранящиеся в базах ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других структур. С использованием этих данных банки и страховые компании получат возможность оказывать некоторые услуги дистанционно.
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Минкомсвязь и ЦБ РФ запустили сервис удаленного обслуживания клиентов банков

Интерфакс08:03

Россияне смогут взаимодействовать с банками через Единый портал госуслуг

3DNews07:53

Россияне смогут дистанционно получить услуги банков при помощи портала Госуслуг

ТАСС07:40

Россияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг

Ведомости07:48

ЦБ и Минкомсвязи запустили сервис для взаимодействия граждан и банков

Rambler News Service07:32

Банковские предложения стали доступны через Госуслуги

SM News07:24

Запущен сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через Единый портал госуслуг

ИКС07:21
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Киев, 20 мая 2020, 14:46 — REGNUM Россия не желает обсуждать вопрос «возврата» Крыма, заявил 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства.
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Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
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Новые обладатели звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» были определены на заседании Законодательного собрания города в среду, 20 мая.
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Правительство подготовило изменения в налоговый кодекс

"Правительством подготовлены и внесены в Госдуму изменения в Налоговый кодекс, их цель - снижение налоговых издержек для бизнеса и НКО", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
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Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия вчера в 20:13
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О мошенничестве через объявления о работе предупредили россиян

В России набирает популярность новый вид мошенничества через объявления о работе, говорится в сообщении ВТБ, которое поступило в редакцию РИА LIVE24.
Live24 07:40
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В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Капелло: Роналдо создал мне больше всего проблем

Газета.Ru вчера в 17:50
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Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
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Общество

Мишустин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в России

Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил некоторую стабилизацию ситуации с Covid-19 в РФ, сообщает РИА Новости.
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Общество

Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня

Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
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Мост рухнул в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Украины рухнул мост, на котором находилась фура.
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Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал всех чиновников соблюдать масочный режим, а за нарушения пригрозил им увольнением, вне зависимости от занимемой должности.
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Турции оказался не нужен российский газ

Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
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В Кузбассе снизился темп удвоения количества заболевших коронавирусом

ВАЖНО: Показатель удвоения показывает, как быстро распространяется коронавирус, и даёт ответ на вопрос, за сколько дней заболевших в регионе станет в два раза больше.
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На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
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ЛНР пообещала отодвинуть линию соприкосновения в Донбассе

В случае отказа лидер ЛНР пообещал принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы сдвинуть линию соприкосновения электропередачи.
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Истребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
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Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
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