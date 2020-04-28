Экономика
Газета.RuРоссияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
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Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными
Российская газета30 апреля в 19:00
Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона
ТАСС30 апреля в 17:03
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:39, Ашберн
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:39, Ашберн
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров
РИА Новости вчера в 16:28
Общество
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Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,3 млн
Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 3,3 млн.
Rambler News Service 01 мая в 15:55
Спорт
Обновление Frostbite меняет сюжетную кампанию Subnautica: Below Zero
Студия Unknown Worlds выпустила к приключению Subnautica: Below Zero крупное обновление Frostbite.
Игромания.ру вчера в 12:57
Политика
В Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева
URA.Ru вчера в 04:11
Общество
Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве
Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
Эхо Москвы вчера в 08:00
Общество
Причины, по которым могут уволить в период пандемии
Все причины, по которым компания может расторгнуть отношения с сотрудником, изложены в Трудовом кодексе Российской Федерации.
Vologda-poisk.ru 01:13
Общество
Ученые нашли природное средство от похмелья
Профиль 01 мая в 21:30
Политика
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
Армия и оружие
Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции
Коммерсантъ 01 мая в 22:13
Общество
В Саратовской области выявили 48 случаев заражения коронавирусом
Сорок восемь новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших достигло 535 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:40
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество
Россияне рассказали о своих мечтах после пандемии
Россияне рассказали, чем займутся в первую очередь после отмены режима самоизоляции. Опрос проведен сайтом стопкоронавирус.рф.
BFM.ru вчера в 11:50
Происшествия
В Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом
Склад с подсолнечным маслом загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в деревне Большое Толбино в городском округе Подольск Московской области, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 01:01
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line 01 мая в 04:43
Общество
Губернатор Свердловской области призвал носить маски даже на улице
Екатеринбург, 2 мая 2020, 23:22 — REGNUM Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, что медицинские маски следует носить даже на улице.
REGNUM вчера в 16:22
Общество
Роспотребнадзор опубликовал подробную карту распространения коронавируса в Екатеринбурге
Карту распространения коронавируса в Свердловской области создали сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии.
66.ru 01:13
Политика
Украинцы потребовали от Польши возврата земли
Союз украинцев Польши потребовал возврата земель и собственности тех, кто был депортирован в рамках операции «Висла».
Взгляд.ру 30 апреля в 11:53
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
Происшествия
Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО
В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели тушат пожар.
Газета.Ru вчера в 23:47
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова подтвердила роман с сыном российского бизнесмена
Поклонники вычислили, то Алеся встречается с Владимиром Новицким — сыном одного из руководителей оборонного концерна «РТИ Системы» Евгения Новицкого.
StarHit.ru вчера в 22:00
Общество
В Подмосковье пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт
В общественный транспорт Московской области с 12 мая пустят только в медицинской маске.
Gazeta.SPb вчера в 17:36
Политика
Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине
В субботу посол России в Германии Сергей Нечаев и белорусский посол Денис Сидоренко приняли по приглашению правящего бургомистра немецкой столицы Михаэля Мюллера участие в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
РИА Новости вчера в 23:03
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Двое детей разбились насмерть после того, как выпали из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве, передает сайт ГСУ СК России по столице.
Газета.Ru вчера в 14:11
Происшествия
Водитель BMW погнался за велосипедистом по тротуару и попал на видео
Lenta.ru вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49
Общество
На алтайском фармгиганте «Эвалар» произошла вспышка коронавируса
Что происходит на заводе После вспышки коронавируса в помещениях «Эвалара» провели дезинфекцию.
Алтапресс вчера в 22:40
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11