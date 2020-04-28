Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
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В России с 1 мая изменили лимит бесплатного перевода денег по номеру телефона

Клопс01 мая в 08:42

Переводы до 100 тыс. в Системе быстрых платежей стали бесплатными

РЕН ТВ30 апреля в 00:28

Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными

Российская газета30 апреля в 19:00

Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона

ТАСС30 апреля в 17:03

ЦБ сможет в электронной форме контролировать почтовые денежные переводы

ПРАЙМ30 апреля в 15:46

Россиян предупредили о рисках бесплатных банковских переводов

Московский Комсомолец30 апреля в 09:24

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

Газета.Ru01 мая в 03:12
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:39, Ашберн

Изменения, ожидающие россиян в мае 2020 года

Муниципальный вестник Армавира30 апреля в 06:50
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:39, Ашберн
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В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса

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Власти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров

РИА Новости вчера в 16:28
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Общество

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Вечерняя Москва вчера в 10:57
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,3 млн

Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 3,3 млн.
Rambler News Service 01 мая в 15:55
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Обновление Frostbite меняет сюжетную кампанию Subnautica: Below Zero

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Общество

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Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
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Общество

Причины, по которым могут уволить в период пандемии

Все причины, по которым компания может расторгнуть отношения с сотрудником, изложены в Трудовом кодексе Российской Федерации.
Vologda-poisk.ru 01:13
Общество

Ученые нашли природное средство от похмелья

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Политика

Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
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Армия и оружие

Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции

Коммерсантъ 01 мая в 22:13
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Общество

В Саратовской области выявили 48 случаев заражения коронавирусом

Сорок восемь новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших достигло 535 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:40
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Общество

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество

Россияне рассказали о своих мечтах после пандемии

Россияне рассказали, чем займутся в первую очередь после отмены режима самоизоляции. Опрос проведен сайтом стопкоронавирус.рф.
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Происшествия

В Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом

Склад с подсолнечным маслом загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в деревне Большое Толбино в городском округе Подольск Московской области, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 01:01
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line 01 мая в 04:43
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Общество

Губернатор Свердловской области призвал носить маски даже на улице

Екатеринбург, 2 мая 2020, 23:22 — REGNUM Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, что медицинские маски следует носить даже на улице.
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал подробную карту распространения коронавируса в Екатеринбурге

Карту распространения коронавируса в Свердловской области создали сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии.
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Политика

Украинцы потребовали от Польши возврата земли

Союз украинцев Польши потребовал возврата земель и собственности тех, кто был депортирован в рамках операции «Висла».
Взгляд.ру 30 апреля в 11:53
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
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Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
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Происшествия

Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО

В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели тушат пожар.
Газета.Ru вчера в 23:47
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова подтвердила роман с сыном российского бизнесмена

Поклонники вычислили, то Алеся встречается с Владимиром Новицким — сыном одного из руководителей оборонного концерна «РТИ Системы» Евгения Новицкого.
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В Подмосковье пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт

В общественный транспорт Московской области с 12 мая пустят только в медицинской маске.
Gazeta.SPb вчера в 17:36
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Политика

Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине

В субботу посол России в Германии Сергей Нечаев и белорусский посол Денис Сидоренко приняли по приглашению правящего бургомистра немецкой столицы Михаэля Мюллера участие в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
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Двое детей разбились насмерть после того, как выпали из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве, передает сайт ГСУ СК России по столице.
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На алтайском фармгиганте «Эвалар» произошла вспышка коронавируса

Что происходит на заводе После вспышки коронавируса в помещениях «Эвалара» провели дезинфекцию.
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Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
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