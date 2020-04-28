С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

Общество Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. 3K

Общество Во Франции режим чрезвычайного положения могут продлить до 24 июля Во Франции режим чрезвычайного положения может быть продлен до 24 июля, такую возможность рассматривает правительство страны, сообщает ТАСС.

Происшествия Во Франции сгорел склад с медицинскими масками, сообщили СМИ Пожар уничтожил склад с медицинскими масками в городе Бобиньи на севере Франции, сообщает газета Parisien.

Происшествия Врач выпал из окна воронежской больницы Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения. 1K

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Общество Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать. 2,3K

Политика Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский. 38

Здоровье В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона. 88

Общество Прирост смертей от коронавируса в Италии за сутки увеличился Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 474, общее число скончавшихся составило 28 710.

Хоккей СКА может обменять Кагарлицкого в «Салават» на трех молодых хоккеистов По информации Gorobzor.ru, СКА не прочь отдать игрока, а взамен рассчитывает получить трех хоккеистов, которым не и двадцати — Родиона Амирова, Данила Алалыкины и Шакира Мухамадуллина.

Общество Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время. 2,7K

Кино Киностудия имени Горького запустила собственный Youtube-канал Киностудия имени Горького запустила в субботу собственный Youtube-канал подборкой фильмов к 75-летию Победы, сообщила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева. 10