Экономика
Газета.RuРоссияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
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Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными
Российская газета30 апреля в 19:00
Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона
ТАСС30 апреля в 17:03
Россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей без комиссии через СБП
Телеканал 360°30 апреля в 19:01
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:15, Ашберн
Происшествия
СК расследует гибель двух мальчиков в Таганском районе Москвы
RT на русском 13:26
Общество
Семь населенных пунктов Нижегородской области закрыли на карантин
В семи населенных пунктах Нижегородской области введен карантин до устранения угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Российская газета 14:40
Общество
Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая
Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 06:59
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru 12:01
Общество
Во Франции режим чрезвычайного положения могут продлить до 24 июля
Во Франции режим чрезвычайного положения может быть продлен до 24 июля, такую возможность рассматривает правительство страны, сообщает ТАСС.
Телеканал Санкт-Петербург 11:04
Происшествия
Во Франции сгорел склад с медицинскими масками, сообщили СМИ
Пожар уничтожил склад с медицинскими масками в городе Бобиньи на севере Франции, сообщает газета Parisien.
РИА Новости 12:46
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
Здоровье
312 человек госпитализировано в Татарстане с коронавирусом
Три пациента находятся в крайне тяжелом состоянии 312 жителей республики находятся на стационарном лечении с диагнозом коронавирус.
Казань24 10:43
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич признался, что в очередной раз женился
Около десяти лет Андрей Макаревич оставался завидным женихом, но накануне выяснилось, что он женился в четвертый раз.
МонаВиста вчера в 10:20
Общество
Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать.
Профиль вчера в 07:58
Финансы
Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК 05:19
Культура
Надежда Ангарская стала победителем шоу «Последний герой»
Со 2 марта вся страна следила за телевизионным реалити-шоу "Последний герой". Сегодня стал известен победитель.
SM News 13:15
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Здоровье
В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:09
Общество
Прирост смертей от коронавируса в Италии за сутки увеличился
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 474, общее число скончавшихся составило 28 710.
RT на русском 12:37
Хоккей
СКА может обменять Кагарлицкого в «Салават» на трех молодых хоккеистов
По информации Gorobzor.ru, СКА не прочь отдать игрока, а взамен рассчитывает получить трех хоккеистов, которым не и двадцати — Родиона Амирова, Данила Алалыкины и Шакира Мухамадуллина.
Нева Спорт 15:08
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
RT на русском 10:19
Общество
Число заболевших коронавирусом в Тульской области возросло до 965
30 апреля в Тульской области зафиксировали 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Центр 71 30 апреля в 08:40
Кино
Киностудия имени Горького запустила собственный Youtube-канал
Киностудия имени Горького запустила в субботу собственный Youtube-канал подборкой фильмов к 75-летию Победы, сообщила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.
Вести ФМ 01:29
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
Наука
Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса
Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.
Вести.Ru 12:02
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Общество
Эпидемиолог оценил прогнозы об окончании эпидемии в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал прогноз сингапурских ученых по окончанию вспышки коронавируса в России.
РИА Новости 05:08