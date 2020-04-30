Экономика
Газета.RuРоссияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
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Общество
В Чечне приостановили работу общественного транспорта
Грозный, 2 мая 2020, 03:22 — REGNUM Работа общественного транспорта в Чечне будет приостановлена до 11 мая включительно, сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и связи.
REGNUM 20:22
Экономика
Сбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам
На вторичном рынке приобрести недвижимость с 6 мая можно по ставке от 8,1% с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка. (ранее составляла 8,5%).
Inc-news.ru 14:37
Армия и оружие
Военных медиков из России не пустили в Боснию и Герцеговину
Министерство безопасности Боснии и Герцеговины не пустило российских военных врачей в страну, несмотря на приглашение правительства.
News.ru 19:44
Происшествия
Молодые люди надругались над флагом Украины в Запорожье и сняли это на камеру
Украина.ру 07:25
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала, как растолстела на самоизоляции
Народные новости 09:16
Общество
Студент рассказал о необычном симптоме коронавируса
Заразившийся коронавирусом студент РУДН Леонид Пастернак рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" о необычном проявлении болезни — повышенном аппетите.
РИА Новости 18:40
Армия и оружие
Курды призвали РФ и США отреагировать на турецкие обстрелы в Сирии
Курдская сторона напомнила, что РФ и США добровольно приняли на себя обязательства по обеспечению безопасности в этой части Сирии.
Вечерний курьер вчера в 04:57
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
Интернет
Microsoft выпустила предрелизную версию майского обновления Windows 10
Финальное обновление Windows 10 выйдет 12 мая, а выпущенная версия почти не отличается от готового продукта.
Актуальные Новости 13:51
Шоу-бизнес
Развод принес Оксане Самойловой доход 5 миллионов рублей в неделю
Развод принес Оксане Самойловой доход 5 миллионов рублей в неделю Оксана Самойлова стала хорошо зарабатывать после расставания с мужем.
Экспресс газета 07:16
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно достигло места укладки
Накануне "Академик Черский" сообщил, что взял курс на Калининград. Судно должно прийти в порт 1 июля.
Радио Sputnik 14:37
Здоровье
За сутки коронавирус подтвердился у 63 человек на Кубани
Оперштаб Краснодарского края сообщил в среду, 29 апреля о 63 новых случаях коронавируса, подтвержденных за минувшие сутки.
Kursk.com 29 апреля в 04:31
Происшествия
В Венесуэле 17 заключенных погибли при побеге из тюрьмы
В результате попытки побега заключенных из тюрьмы в штате Португеса на северо-западе Венесуэлы погибли 17 человек и ранены около 10, сообщили местные СМИ со ссылкой на Национальную гвардию Венесуэлы.
РИА Новости 19:53
Здоровье
Петербуржцев предупреждают о коварстве бессимптомного коронавируса
Главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал о том, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции весьма коварно и опасно.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 05:50
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Гаджеты
Тим Кук: Бюджетный iPhone SE обгоняет самый быстрый Android-смартфон
Новый бюджетный смартфон iPhone SE от компании Apple работает быстрее самого быстрого Android-смартфона.
Деловое.ТВ 14:49
Происшествия
Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде
Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
Lenta.ru 15:01
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
Технологии
Эксперт рассказал, как можно «удалиться» из интернета
С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.
ПРАЙМ 19:03
Технологии
В NASA разработали новую модель аппаратов ИВЛ
Принципиально новую модель аппаратов ИВЛ разработали инженеры из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии.
РЕН ТВ 16:28
Общество
В Госдуме назвали позором решение властей Петербурга экономить на медиках
Москва, 1 мая 2020, 20:38 — REGNUM В Госдуме осудили и назвали позором намерение властей Санкт-Петербурга экономить на компенсациях для медиков, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 13:38
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Наука
Найдено природное средство от похмелья
Экстракты некоторых растений способны облегчить недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкогольных напитков, выяснили немецкие ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга.
РИА Новости 16:22
Общество
Саратовский министр уволилась после скандала с закупкой защитных масок
ФАН вчера в 12:38
Политика
Попова: Мишустин всё время находится на связи
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, всё время находится на связи.
RT на русском 13:17
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04