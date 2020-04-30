С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

Общество В Чечне приостановили работу общественного транспорта Грозный, 2 мая 2020, 03:22 — REGNUM Работа общественного транспорта в Чечне будет приостановлена до 11 мая включительно, сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и связи. 4

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Армия и оружие Военных медиков из России не пустили в Боснию и Герцеговину Министерство безопасности Боснии и Герцеговины не пустило российских военных врачей в страну, несмотря на приглашение правительства.

Общество Студент рассказал о необычном симптоме коронавируса Заразившийся коронавирусом студент РУДН Леонид Пастернак рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" о необычном проявлении болезни — повышенном аппетите.

Авто Появились первые изображения удлиненной Lada Niva Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса. 122

Шоу-бизнес Развод принес Оксане Самойловой доход 5 миллионов рублей в неделю Развод принес Оксане Самойловой доход 5 миллионов рублей в неделю Оксана Самойлова стала хорошо зарабатывать после расставания с мужем.

Происшествия В Венесуэле 17 заключенных погибли при побеге из тюрьмы В результате попытки побега заключенных из тюрьмы в штате Португеса на северо-западе Венесуэлы погибли 17 человек и ранены около 10, сообщили местные СМИ со ссылкой на Национальную гвардию Венесуэлы.

Здоровье Петербуржцев предупреждают о коварстве бессимптомного коронавируса Главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал о том, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции весьма коварно и опасно. 3

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Технологии Эксперт рассказал, как можно «удалиться» из интернета С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно. 2

Технологии В NASA разработали новую модель аппаратов ИВЛ Принципиально новую модель аппаратов ИВЛ разработали инженеры из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии.

Общество В Госдуме назвали позором решение властей Петербурга экономить на медиках Москва, 1 мая 2020, 20:38 — REGNUM В Госдуме осудили и назвали позором намерение властей Санкт-Петербурга экономить на компенсациях для медиков, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая. 55

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