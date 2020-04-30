Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
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В России с 1 мая изменили лимит бесплатного перевода денег по номеру телефона

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Россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей без комиссии через СБП

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Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными

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Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона

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Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБК29 апреля в 08:10
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 20:39, Ашберн
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В Чечне приостановили работу общественного транспорта

Грозный, 2 мая 2020, 03:22 — REGNUM Работа общественного транспорта в Чечне будет приостановлена до 11 мая включительно, сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и связи.
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На вторичном рынке приобрести недвижимость с 6 мая можно по ставке от 8,1% с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка. (ранее составляла 8,5%).
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Военных медиков из России не пустили в Боснию и Герцеговину

Министерство безопасности Боснии и Герцеговины не пустило российских военных врачей в страну, несмотря на приглашение правительства.
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Молодые люди надругались над флагом Украины в Запорожье и сняли это на камеру

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В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новый симптом

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Студент рассказал о необычном симптоме коронавируса

Заразившийся коронавирусом студент РУДН Леонид Пастернак рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" о необычном проявлении болезни — повышенном аппетите.
РИА Новости 18:40
Армия и оружие

Курды призвали РФ и США отреагировать на турецкие обстрелы в Сирии

Курдская сторона напомнила, что РФ и США добровольно приняли на себя обязательства по обеспечению безопасности в этой части Сирии.
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Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
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Интернет

Microsoft выпустила предрелизную версию майского обновления Windows 10

Финальное обновление Windows 10 выйдет 12 мая, а выпущенная версия почти не отличается от готового продукта.
Актуальные Новости 13:51
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Шоу-бизнес

Развод принес Оксане Самойловой доход 5 миллионов рублей в неделю

Развод принес Оксане Самойловой доход 5 миллионов рублей в неделю Оксана Самойлова стала хорошо зарабатывать после расставания с мужем.
Экспресс газета 07:16
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Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник вчера в 03:42
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно достигло места укладки

Накануне "Академик Черский" сообщил, что взял курс на Калининград. Судно должно прийти в порт 1 июля.
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Здоровье

За сутки коронавирус подтвердился у 63 человек на Кубани

Оперштаб Краснодарского края сообщил в среду, 29 апреля о 63 новых случаях коронавируса, подтвержденных за минувшие сутки.
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Происшествия

В Венесуэле 17 заключенных погибли при побеге из тюрьмы

В результате попытки побега заключенных из тюрьмы в штате Португеса на северо-западе Венесуэлы погибли 17 человек и ранены около 10, сообщили местные СМИ со ссылкой на Национальную гвардию Венесуэлы.
РИА Новости 19:53
Здоровье

Петербуржцев предупреждают о коварстве бессимптомного коронавируса

Главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал о том, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции весьма коварно и опасно.
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Тим Кук: Бюджетный iPhone SE обгоняет самый быстрый Android-смартфон

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Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде

Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
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Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
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Эксперт рассказал, как можно «удалиться» из интернета

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В NASA разработали новую модель аппаратов ИВЛ

Принципиально новую модель аппаратов ИВЛ разработали инженеры из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии.
РЕН ТВ 16:28
Общество

В Госдуме назвали позором решение властей Петербурга экономить на медиках

Москва, 1 мая 2020, 20:38 — REGNUM В Госдуме осудили и назвали позором намерение властей Санкт-Петербурга экономить на компенсациях для медиков, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
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Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
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Найдено природное средство от похмелья

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Политика

Попова: Мишустин всё время находится на связи

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, всё время находится на связи.
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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