С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

Здоровье В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе. 27

Общество Скворцова заявила о выходе на плато по заражению коронавирусом Россия в последние недели практически находилась на плато по количеству заболеваний коронавирусом, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале. 1,2K

Культура «Герои 3», коронавирус, «Эрефия» – неожиданный взгляд на карантин в фанатском ролике В ролике в стилистике Heroes of Might & Magic 3 демонстрируется своеобразный взгляд на реалии карантина, включая прогулку в «Пятёрочку» за гречкой и туалетной бумагой (пакет не нужен), визит в храм и «Сбербанк» с целью оплатить ипотеку, а также обнаружение необычных артефактов.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 6,6K

Армия и оружие Германия и Франция подписали соглашение по созданию совместного танка 28 апреля министерство обороны Германии сообщило, что министры обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и вооруженных сил Франции Флоренс Парли подписали сразу два соглашения, которые дают старт началу работ по реализации совместной программы разработки перспективного основного танка Main Ground Combat System (MGCS). 9

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 531

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Происшествия В вахтовом поселке в Белокаменке умерла женщина Сотрудница подрядной организации скончалась в вахтовом поселке в Белокаменке Мурманской области, где более 1 тысячи человек заразились коронавирусом, причина смерти устанавливается, сообщил оперштаб региона. 9

Политика Мишустин запретил госзакупки промышленных товаров из-за рубежа Москва, 1 мая 2020, 17:38 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин запретил государственные закупки промышленных товаров из иностранных государств для государственных и муниципальных нужд за исключением стран — членов Евразийского экономического союза. 239

Политика Зеленский передал «пламенный привет» мэру Черкасс за ослабление карантинных мер Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении остро отреагировал на решение мэра Черкасс немедленно ослабить карантинные ограничения.

Общество Трамп призвал губернатора Мичигана ослабить режим самоизоляции Сделку с гражданами, протестующими против сурового режима самоизоляции в штате Мичиган, призвал совершить губернатора штата Гретхен Уитмер президент США Дональд Трамп 1 мая в своем аккаунте в Twitter. 89

Шоу-бизнес Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет. 50