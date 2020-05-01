Экономика
Газета.RuРоссияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
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С 1 мая россияне смогут бесплатно переводить друг другу до 100 тысяч рублей в месяц
Комсомольская правдавчера в 17:44
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:13, Ашберн
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы
Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе.
ТАСС 11:10
Политика
У премьер-министра Мишустина диагностировали коронавирус
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил президенту России Владимиру Путину, что заразился COVID-19.
Daily Storm вчера в 13:12
Общество
Скворцова заявила о выходе на плато по заражению коронавирусом
Россия в последние недели практически находилась на плато по количеству заболеваний коронавирусом, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
Интерфакс вчера в 20:32
Культура
«Герои 3», коронавирус, «Эрефия» – неожиданный взгляд на карантин в фанатском ролике
В ролике в стилистике Heroes of Might & Magic 3 демонстрируется своеобразный взгляд на реалии карантина, включая прогулку в «Пятёрочку» за гречкой и туалетной бумагой (пакет не нужен), визит в храм и «Сбербанк» с целью оплатить ипотеку, а также обнаружение необычных артефактов.
Городской портал Новый Нижний 11:00
Политика
Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Здоровье
Для выплаты компенсаций администрация Петербурга поручила оценить в процентах вину медиков, заразившихся COVID-19
Администрация Петербурга поручила специальным комиссиям принимать решения о выплатах компенсаций медикам, заразившимся коронавирусом.
Дождь 10:46
Армия и оружие
Германия и Франция подписали соглашение по созданию совместного танка
28 апреля министерство обороны Германии сообщило, что министры обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и вооруженных сил Франции Флоренс Парли подписали сразу два соглашения, которые дают старт началу работ по реализации совместной программы разработки перспективного основного танка Main Ground Combat System (MGCS).
Российская газета 06:14
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
Происшествия
В вахтовом поселке в Белокаменке умерла женщина
Сотрудница подрядной организации скончалась в вахтовом поселке в Белокаменке Мурманской области, где более 1 тысячи человек заразились коронавирусом, причина смерти устанавливается, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 07:25
Политика
Мишустин запретил госзакупки промышленных товаров из-за рубежа
Москва, 1 мая 2020, 17:38 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин запретил государственные закупки промышленных товаров из иностранных государств для государственных и муниципальных нужд за исключением стран — членов Евразийского экономического союза.
REGNUM 10:38
Общество
Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
Газета.Ru 11:26
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Политика
Зеленский передал «пламенный привет» мэру Черкасс за ослабление карантинных мер
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении остро отреагировал на решение мэра Черкасс немедленно ослабить карантинные ограничения.
Росбалт 11:50
Общество
Трамп призвал губернатора Мичигана ослабить режим самоизоляции
Сделку с гражданами, протестующими против сурового режима самоизоляции в штате Мичиган, призвал совершить губернатора штата Гретхен Уитмер президент США Дональд Трамп 1 мая в своем аккаунте в Twitter.
ИА Красная Весна 12:04
Политика
В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы
«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК вчера в 10:55
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Наука
Создали стабильно светящиеся в темноте растения
Создали стабильно светящиеся в темноте растения, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 29 апреля в 13:38
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру
Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет.
Passion.ru 02:21
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
Происшествия
Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки
Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru 09:09
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Экономика
Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая
Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Кино
Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru вчера в 09:20
Экономика
Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом
Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM 08:39
Политика
Премьер Белоруссии пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас пожелал скорейшего выздоровления своему российскому коллеге Михаилу Мишустину.
ТАСС 11:52