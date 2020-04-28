Экономика
Газета.RuРоссияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Читать в источнике
Оценить360
Подробнее о событии
Показать все источники
Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными
Российская газета30 апреля в 19:00
Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона
ТАСС30 апреля в 17:03
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:01, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:01, Ашберн
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Политика
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
Политика
МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников
По мнению Хендрикса, запуск нового проекта был осуществлен девять лет назад, а в мае 2019 года прошла его первая презентация.
Discover24 30 апреля в 07:17
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Недостаток витамина D может быть причиной высокой смертности от коронавируса, заявили ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Lenta.ru 01:53
Наука
Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса
Сотрудники Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета провели исследование, в ходе которого изучалось воздействие коронавируса на клетки человеческого кишечника и их реакция.
Вести.Ru вчера в 12:02
Происшествия
Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО
В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели тушат пожар.
Газета.Ru вчера в 23:47
Политика
В Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева
URA.Ru вчера в 04:11
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая
Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс 01 мая в 13:35
Армия и оружие
Южная Корея сообщила о выстрелах в пост охраны ДМЗ с территории КНДР
Интерфакс 01:47
Здоровье
В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом
Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:48
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Наука
Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами
Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать.
Деловое.ТВ 01 мая в 13:09
Экономика
Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества.
Газета.Ru вчера в 20:39
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
Общество
В Кузбассе выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Кузбассе коронавирусом заразились еще 13 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РБК 01:46
Культура
Продолжение «Сумерек»: Стефани Майер не на шутку разволновала фанатов
Wday.ru вчера в 09:13
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line 01 мая в 04:43
Здоровье
На лечении в больнице в Коммунарке находятся более 510 пациентов
Более 510 пациентов состоят на лечении в столичной больнице в Коммунарке, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 03:14
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров
РИА Новости вчера в 16:28
Авто
Названы 10 необходимых навыков для водителя по обслуживанию автомобиля
Редакция «НьюИнформ» составила список из 10 действий, которые должен уметь делать каждый водитель без помощи специалистов.
NewInform 30 апреля в 07:53
Футбол
Игроков «Барселоны» протестируют на коронавирус в среду
В среду игроки клуба будут протестированы на коронавирус.
Sports.ru вчера в 21:37
Здоровье
Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача
NewInform вчера в 09:42
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки
Подземные толчки магнитудой 4,0 произошли у восточного побережья Камчатки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные МЧС.
Газета.Ru 01 мая в 21:01
Общество
Названы признаки «карантинной депрессии»
Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
В Иркутской области умер пятый пациент с коронавирусом
"По данным на 3 мая в Иркутской области зарегистрировано 185 случаев коронавируса (+19 за сутки), 121 госпитализирован, 5 человек умерли (+1 за сутки)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:41
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Политика
Лидерству США предрекли конец из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса положила конец лидерству США на международной арене, заявили авторы статьи, опубликованной в издании Le Monde.
Lenta.ru вчера в 20:36
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42