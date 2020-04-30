Экономика
Газета.RuРоссияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
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Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона
ТАСС30 апреля в 17:03
Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными
Российская газета30 апреля в 19:00
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Общество
71 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Татарстане
У соседей Лидером по распространению короновисной инфекции среди соседних с Татарстаном регионов остается Нижегородская область, за последние сутки здесь официально подтверждены 252 новых случая заражения.
Новый Век 05:13
Общество
В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса
За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Известия вчера в 04:54
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Происшествия
В Челябинской области от коронавируса умер врач
В Челябинской области от коронавируса скончался врач общей практики, занимавшийся забором материала у заболевших.
Российская газета 02:50
Общество
92 человека за сутки заболели коронавирусом в Тульской области
На 30 апреля на территории Тульской области 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из низ 91 человек выздоровел, в том числе 16 за минувшие сутки, 7 человек скончались.
Kursk.com 30 апреля в 06:41
Политика
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената.
Коммерсантъ вчера в 13:56
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Технологии
Microsoft создала предрелизную версию майского обновления Windows 10
Практически готовая версия нового обновления для операционной системы Windows 10 опубликована компанией Microsoft.
Политическая Экспертиза вчера в 12:13
Общество
В Испании из-за коронавируса умерли более 25 тыс. человек
По меньшей мере 25 100 человек умерли в Испании из-за нового коронавируса с начала распространения инфекции в стране.
ТАСС вчера в 05:15
Происшествия
Нарушитель режима изоляции в Приморье оказался в федеральном розыске
Сотрудники полиции в Приморье выявили в нарушителе самоизоляции находящегося в федеральном розыске преступника.
РЕН ТВ 05:08
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Происшествия
В Подмосковье мужчина напал с ножом на полицейских
В подмосковных Озерах мужчина напал с ножом на двух полицейских из-за замечания по выгулу собаки.
BFM.ru 05:14
Общество
Дату окончания эпидемии коронавируса в России скорректировали
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна назвали новую дату окончания эпидемии коронавируса в России.
Lenta.ru 05:07
Футбол
Уткин объяснил, почему игнорирует волгоградский «Ротор»
Волгоградские болельщики назвали высказывание Уткина некорректным, так как представители фанатского движения «Ротора» ведут себя достойно как на домашних, так и на выездных играх.
Волгоградская правда 03:35
Гаджеты
Экран OnePlus 8 Pro невозможно починить прошивками
Появилась информация о том, что экран смартфона OnePlus 8 Pro невозможно починить прошивками.
Актуальные Новости 04:18
Общество
В Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:41
Общество
Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Ростов
RT на русском вчера в 22:56
Экономика
150 помещений для малого и среднего бизнеса выставили на аукционы в Москве
В Москве выставили на открытые аукционы 150 посещений для малого и среднего бизнеса.
Москва 24 02:31
Происшествия
В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса
В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3.
АСН24 03:43
Общество
В России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 10 633 новых случая коронавируса, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:46
Происшествия
В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали более 5 тыс. человек
В Петербурге за последние сутки на коронавирус обследовали 5,3 тыс. человек.
Город+ 03:11
Здоровье
Главврач Коммунарки назвал еще один симптом коронавируса
У большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
Ридус 01 мая в 12:13
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line 01 мая в 04:43
Здоровье
Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса
Основным способом выявления больных коронавирусной инфекцией является КТ-диагностика, рассказала главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина.
РИА Новости 04:06
Здоровье
Лукашенко: смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%
Минск, 3 мая 2020, 11:39 — REGNUM Общая смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране, сообщает БелТА.
REGNUM 04:39
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия вчера в 06:49
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ 01:55
Здоровье
Столичный реаниматолог раскритиковал работу депздрава Москвы
Реаниматолог Борис Теплых обвинил департамент здравоохранения Москвы в плохой организации фильтрации потоков больных.
Pravda.Ru 05:07
Политика
Украинцы потребовали от Польши возврата земли
Союз украинцев Польши потребовал возврата земель и собственности тех, кто был депортирован в рамках операции «Висла».
Взгляд.ру 30 апреля в 11:53