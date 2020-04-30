С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

Общество 71 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Татарстане У соседей Лидером по распространению короновисной инфекции среди соседних с Татарстаном регионов остается Нижегородская область, за последние сутки здесь официально подтверждены 252 новых случая заражения. 8

Общество В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции. 111

Политика Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу". 792

Общество 92 человека за сутки заболели коронавирусом в Тульской области На 30 апреля на территории Тульской области 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из низ 91 человек выздоровел, в том числе 16 за минувшие сутки, 7 человек скончались. 293

Политика Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената. 407

Общество В Испании из-за коронавируса умерли более 25 тыс. человек По меньшей мере 25 100 человек умерли в Испании из-за нового коронавируса с начала распространения инфекции в стране.

Происшествия Нарушитель режима изоляции в Приморье оказался в федеральном розыске Сотрудники полиции в Приморье выявили в нарушителе самоизоляции находящегося в федеральном розыске преступника.

Общество Дату окончания эпидемии коронавируса в России скорректировали Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна назвали новую дату окончания эпидемии коронавируса в России. 2,3K

Футбол Уткин объяснил, почему игнорирует волгоградский «Ротор» Волгоградские болельщики назвали высказывание Уткина некорректным, так как представители фанатского движения «Ротора» ведут себя достойно как на домашних, так и на выездных играх. 1

Гаджеты Экран OnePlus 8 Pro невозможно починить прошивками Появилась информация о том, что экран смартфона OnePlus 8 Pro невозможно починить прошивками.

Общество В Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 17

Экономика 150 помещений для малого и среднего бизнеса выставили на аукционы в Москве В Москве выставили на открытые аукционы 150 посещений для малого и среднего бизнеса.

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Общество В России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом В России за сутки выявили 10 633 новых случая коронавируса, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе. 1

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Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая. 672

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Здоровье Лукашенко: смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5% Минск, 3 мая 2020, 11:39 — REGNUM Общая смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране, сообщает БелТА.

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Здоровье Столичный реаниматолог раскритиковал работу депздрава Москвы Реаниматолог Борис Теплых обвинил департамент здравоохранения Москвы в плохой организации фильтрации потоков больных.