Экономика
Газета.RuРоссияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
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С 1 мая россияне смогут бесплатно переводить друг другу до 100 тысяч рублей в месяц
Комсомольская правдавчера в 17:44
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Происшествия
В Саратовской области в интернате 30 человек заболело COVID-19
В Саратовской области выявлена вспышка коронавируса в психоневрологическом интернате в селе Черкасское.
Российская газета 02:57
Общество
Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников
В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
RT на русском вчера в 15:11
Общество
Попова: Изменения в распространении коронавируса вселяют надежду
РИА Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существующие изменения в процессе распространения коронавирусной инфекции в России вселяют надежду, однако при этом не дают абсолютной уверенности в том, что уровень заболеваемости в стране будет стабильно снижаться.
РЕН ТВ 01:20
Политика
В Кремле опровергли сообщения СМИ о возможности отставки Мишустина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой сообщения СМИ о том, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, после выздоровления якобы может не вернуться на пост премьер-министра.
RT на русском 03:25
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
Хоккей
Эркка Вестерлунд: «Уверен, что Ламса готов к работе главным тренером „Салавата Юлаева“»
Бывший главный тренер сборной Финляндии и «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд в интервью «БИЗНЕС Online» прокомментировал решение уфимского клуба доверить руководство команды Томи Ламсе.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 12:02
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За минувшие сутки на территории Российской Федерации зарегистрировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Live24 28 апреля в 04:21
Спорт
WADA завершило расследование по делу российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство завершило расследование о возможных манипуляциях из лаборатории Москвы с пробами 298 российских спортсменов.
ПолитРоссия вчера в 12:59
Политика
В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным из храма Вооруженных сил
Настоятель главного храма Вооруженных сил России, епископ Клинский Стефан сообщил РБК, что решение убрать из храма мозаику с изображением Владимира Путина было связано с мнением самого главы государства.
РБК 02:52
Шоу-бизнес
Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
RT на русском вчера в 18:43
Политика
Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера.
ПолитРоссия вчера в 13:09
Общество
Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва вчера в 08:56
Политика
Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев
Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве, которое транслируется онлайн.
ТАСС 03:27
Происшествия
В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью
Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости вчера в 05:41
Общество
В Праге установили памятник власовцам
Недавно в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.
Эхо Москвы вчера в 22:11
Общество
В России 96 человек умерли от коронавируса за сутки
В общей сложности за день выявили 7933 новых случая заражения инфекцией в 85 субъектах страны, смогли пройти успешные курс лечения и полностью выздороветь 1601 пациент с ранее подтвержденным диагнозом, сообщает 1 мая оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.
Комсомольская правда 03:39
Общество
Во Владимирской области выявили 37 новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 37, всего в регионе 634 заболевших, сообщила администрация региона.
РИА Новости 29 апреля в 03:02
Авто
12% россиян решили купить отечественный автомобиль вместо иномарки
Автоновости дня вчера в 04:10
Гаджеты
Представлен среднебюджетный камерофон Xiaomi Mi Note 10 Lite
Astera вчера в 15:46
Общество
Еще семь жителей Карелии заболели коронавирусом
Напомним, в минувший четверг глава Карелии сообщил о заболевших коронавирусом медработниках в Сегеже.
Столица на Онего 01:55
Политика
Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
Футбол
Агуэро боится возобновления сезона в Англии
Серхио Агуэро боится возвращения футбола из-за пандемии Covid-19. По информации СМИ, чемпионат Англии возобновится в июне.
Спорт-Экспресс вчера в 23:33
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны
Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
Армия и оружие
У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки
Военное дело вчера в 10:15
Общество
В Свердловской области коронавирусом заражены еще 74 человека
Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 703.
Evo-rus.com вчера в 09:45
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Здоровье
Коронавирус может оставаться в легких даже после выздоровления
Даже после прохождения лечения и полнейшего выздоровления, пациент может сохранять в себе вирус.
Gazeta.SPb вчера в 01:40
Здоровье
В Благовещенске медиков, работающих с больными коронавирусом, изолируют от семей
1 мая медицинские работники Благовещенской городской клинической больницы и станции скорой медицинской помощи, оказывающие медпомощь зараженным коронавирусом, поселятся отдельно от своих семей.
Амур.инфо 02:57
Спорт
Mafia III стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam
Издательство 2K объявило, что боевик в открытом мире Mafia III стал временно бесплатным на Xbox One и в Steam.
Игромания.ру 03:17
Здоровье
Покровская больница нашла замену уволившимся врачам
В Покровской больнице нашли новых врачей на замену сотрудникам, которые уволились из медицинского учреждения на фоне скандала с записью видеообращения о нехватке средств защиты.
DP.RU 01:39