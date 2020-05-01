Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
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С 1 мая россияне смогут бесплатно переводить друг другу до 100 тысяч рублей в месяц

Комсомольская правдавчера в 17:44

Банковские комиссии между физическими лицами в системе быстрых платежей с этого дня ограничат

Эхо Москвы00:03

Россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей без комиссии через СБП

Телеканал 360°вчера в 19:01

Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными

Российская газетавчера в 19:00

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

Газета.Ru03:12

Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона

ТАССвчера в 17:03

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБК29 апреля в 08:10
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Происшествия

В Саратовской области в интернате 30 человек заболело COVID-19

В Саратовской области выявлена вспышка коронавируса в психоневрологическом интернате в селе Черкасское.
Российская газета 02:57
Общество

Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников

В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
RT на русском вчера в 15:11
4
Общество

Попова: Изменения в распространении коронавируса вселяют надежду

РИА Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существующие изменения в процессе распространения коронавирусной инфекции в России вселяют надежду, однако при этом не дают абсолютной уверенности в том, что уровень заболеваемости в стране будет стабильно снижаться.
РЕН ТВ 01:20
Политика

В Кремле опровергли сообщения СМИ о возможности отставки Мишустина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой сообщения СМИ о том, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, после выздоровления якобы может не вернуться на пост премьер-министра.
RT на русском 03:25
731
Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
21
Хоккей

Эркка Вестерлунд: «Уверен, что Ламса готов к работе главным тренером „Салавата Юлаева“»

Бывший главный тренер сборной Финляндии и «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд в интервью «БИЗНЕС Online» прокомментировал решение уфимского клуба доверить руководство команды Томи Ламсе.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 12:02
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории Российской Федерации зарегистрировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Live24 28 апреля в 04:21
85
Спорт

WADA завершило расследование по делу российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство завершило расследование о возможных манипуляциях из лаборатории Москвы с пробами 298 российских спортсменов.
ПолитРоссия вчера в 12:59
Политика

В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным из храма Вооруженных сил

Настоятель главного храма Вооруженных сил России, епископ Клинский Стефан сообщил РБК, что решение убрать из храма мозаику с изображением Владимира Путина было связано с мнением самого главы государства.
РБК 02:52
2,7K
Шоу-бизнес

Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
RT на русском вчера в 18:43
17
Политика

Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера.
ПолитРоссия вчера в 13:09
7
Общество

Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»

На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва вчера в 08:56
117
Политика

Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев

Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве, которое транслируется онлайн.
ТАСС 03:27
4
Происшествия

В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью

Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости вчера в 05:41
279
Общество

В Праге установили памятник власовцам

Недавно в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.
Эхо Москвы вчера в 22:11
204
Общество

В России 96 человек умерли от коронавируса за сутки

В общей сложности за день выявили 7933 новых случая заражения инфекцией в 85 субъектах страны, смогли пройти успешные курс лечения и полностью выздороветь 1601 пациент с ранее подтвержденным диагнозом, сообщает 1 мая оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.
Комсомольская правда 03:39
Общество

Во Владимирской области выявили 37 новых случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 37, всего в регионе 634 заболевших, сообщила администрация региона.
РИА Новости 29 апреля в 03:02
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Авто

12% россиян решили купить отечественный автомобиль вместо иномарки

Автоновости дня вчера в 04:10
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Гаджеты

Представлен среднебюджетный камерофон Xiaomi Mi Note 10 Lite

Astera вчера в 15:46
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Общество

Еще семь жителей Карелии заболели коронавирусом

Напомним, в минувший четверг глава Карелии сообщил о заболевших коронавирусом медработниках в Сегеже.
Столица на Онего 01:55
4
Политика

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
3,1K
Футбол

Агуэро боится возобновления сезона в Англии

Серхио Агуэро боится возвращения футбола из-за пандемии Covid-19. По информации СМИ, чемпионат Англии возобновится в июне.
Спорт-Экспресс вчера в 23:33
1
Политика

Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
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Армия и оружие

У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки

Военное дело вчера в 10:15
17
Общество

В Свердловской области коронавирусом заражены еще 74 человека

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 703.
Evo-rus.com вчера в 09:45
12
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,7K
Здоровье

Коронавирус может оставаться в легких даже после выздоровления

Даже после прохождения лечения и полнейшего выздоровления, пациент может сохранять в себе вирус.
Gazeta.SPb вчера в 01:40
45
Здоровье

В Благовещенске медиков, работающих с больными коронавирусом, изолируют от семей

1 мая медицинские работники Благовещенской городской клинической больницы и станции скорой медицинской помощи, оказывающие медпомощь зараженным коронавирусом, поселятся отдельно от своих семей.
Амур.инфо 02:57
Спорт

Mafia III стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam

Издательство 2K объявило, что боевик в открытом мире Mafia III стал временно бесплатным на Xbox One и в Steam.
Игромания.ру 03:17
Здоровье

Покровская больница нашла замену уволившимся врачам

В Покровской больнице нашли новых врачей на замену сотрудникам, которые уволились из медицинского учреждения на фоне скандала с записью видеообращения о нехватке средств защиты.
DP.RU 01:39
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