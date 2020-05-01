С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации. 570

Происшествия Журналисту Олегу Зурману залили дверь пеной Похожая на строительную пену субстанция застыла и у журналиста не получилось открыть дверь.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Представитель МИДа Мария Захарова в эфире «Эха Москвы» отказалась от предложения радиостанции предоставить ей площадку для дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным. 4,7K

Экономика X5 перевела офисных сотрудников «Перекрестка» на четырехдневную неделю Ритейлер X5 Retail Group c 1 мая переводит офисных сотрудников сети магазинов "Перекресток" на четырехдневную рабочую неделю со снижением зарплаты, сообщил "Ведомостям" представитель группы. 14

Происшествия В Новосибирске скончался пациент с коронавирусом Новосибирск, 1 мая 2020, 15:49 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.

Политика В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 1K

Общество Мировые поставки смартфонов показали крупнейшее в истории падение Мировые поставки смартфонов в первом квартале 2020 года упали на 11,7% в годовом выражении, до 275,8 миллиона штук — это крупнейшие темпы снижения в истории, говорится в прогнозе аналитической фирмы International Data Corporation (IDC). 1

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Здоровье В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет «Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе. 55

Политика В США заявили о шпионских кибератаках Китая на медцентры Разведка США доложила о том, что в последнее время участились кибератаки на медицинские центры — спецслужбы полагают, что шпионы из других стран могут искать информацию о вакцине против COVID-19, чтобы использовать ее в своих разработках.

Политика В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Вооруженных сил Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента России Владимира Путина было связано с позицией самого главы государства, объяснил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан. 3,9K

Шоу-бизнес Умер актер театра Евгений Федоров На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров. 11