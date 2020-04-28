С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 114

Общество В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан. 35

Экономика На рынке смартфонов зафиксировано рекордное падение поставок Вашингтон, 1 мая 2020, 16:08 — REGNUM Глобальные поставки смартфонов в первом квартале 2020 года упали на 11,7% в годовом исчислении, сообщает пресс-служба исследовательской компании International Data Corporation (IDC). 1

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 6,9K

Здоровье В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114431 случай заражения, выздоровели 13220 человек, умерли 1169. 224

Общество Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце. 22

Общество Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. 54

Космос NASA продолжает переговоры о покупке места на российском «Союзе» Руководитель NASA Джим Брайденстайн заявил о том, что ведомство продолжает вести переговоры с Роскосмосом о покупке места на корабле "Союз".

Общество Илон Маск раскритиковал карантин в США Газета «Известия» пишет, что предприниматель также раскритиковал стремление властей США арестовывать людей за нарушение карантина. 26

Футбол Депутат Лебедев назвал российского футболиста Давыдова «чудаком» Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию с российским футболистом Денисом Давыдовым.

Политика Зеленский передал «пламенный привет» ослабившему карантин мэру Черкасс Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэру города Черкассы Анатолию Бондаренко.