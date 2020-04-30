Экономика
Газета.RuРоссияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
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Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными
Российская газета30 апреля в 19:00
Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона
ТАСС30 апреля в 17:03
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:39, Ашберн
Политика
Шредер выступил за отмену санкций против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
Российская газета 04:07
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line 01 мая в 04:43
Происшествия
В Подольске ликвидировали пожар на складе с подсолнечным маслом
Вспыхнувший пожар на складе с подсолнечным маслом в подмосковном Подольске удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:28
Технологии
NASA показало на видео масштабы всемирной катастрофы
Ролик создан на данных, предоставленных со спутников NASA ICESat-2.
РЕН ТВ 04:32
Общество
В Свердловской области за день выявили 232 случая заражения COVID-19
Количество новых пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом в Свердловской области превысило показатели вчерашнего дня больше, чем в три раза.
Российская газета 01 мая в 04:14
Общество
В Москве за сутки выявили почти 6 тыс. новых случаев заражения COVID-19
В Москве за сутки выявили 5948 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
РБК 03:43
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Общество
Названы признаки «карантинной депрессии»
Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru вчера в 13:34
Экономика
Гендиректор InfoLine советует россиянам не вкладывать деньги в товары
Даже если речь идет об инвестициях в недвижимость, важно, чтобы она рассматривалась как актив, а не приобреталась только ради вложения средств, приводит мнение эксперта "Прайм".
Экономика сегодня 03:00
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Происшествия
В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане
Нур-Султан, 2 мая 2020, 15:27 — REGNUM В селе Женис Мактааральского района Туркестанской области Узбекистана затопило 500 га пастбищ и 50 га пахотных земель, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Туркестанской области.
REGNUM вчера в 08:27
Общество
Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок
Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.
Вести.Ru 03:55
Здоровье
На Кубани выявлено 82 новых случая коронавируса
В региональном минздраве добавили, что всего на Кубани диагноз COVID-19 подтвердился у 1244 человек, в том числе у 76 детей.
Краснодарские известия 04:01
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Здоровье
Проценко полагает, что коронавирус в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию
Сценарий распространения коронавирусной инфекции в Италии, где была "абсолютно катастрофическая" ситуация с заразившимися на севере страны, вряд ли схож с российским, считает главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко.
ТАСС 04:16
Общество
Число пациентов с COVID-19 во Владимирской области превысило 800
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 55, всего в регионе 830 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:14
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
Общество
За сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России
За прошедшие сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России. Об этом сообщил оперативный штаб 3 мая.
Известия 03:27
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец 01 мая в 11:59
Общество
В Великобритании был план на случай смерти Джонсона от COVID-19
Лондон, 3 мая 2020, 01:10 — REGNUM Правительство Великобритании разработало план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона от осложнений COVID-19.
REGNUM вчера в 18:10
Общество
Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты
Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
РИА Новости вчера в 17:40
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Гаджеты
Вышел новый сверхмощный процессор Core i9-10900K от Intel
Как оказалось, топовый 10900K потребляет заметно больше мощности, чем CPU 9-го поколения - 9900KS.Также в новом семействе у некоторых CPU увеличилось число ядер, почти во всех появилась поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота.
RuNews24.ru 01 мая в 00:48