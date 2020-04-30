С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

Политика Шредер выступил за отмену санкций против России Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене. 296

Политика Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу". 552

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и университета Восточной Англии. 751

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая. 671

Технологии NASA показало на видео масштабы всемирной катастрофы Ролик создан на данных, предоставленных со спутников NASA ICESat-2.

Общество В Москве за сутки выявили почти 6 тыс. новых случаев заражения COVID-19 В Москве за сутки выявили 5948 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

Общество Названы признаки «карантинной депрессии» Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы. 13

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 655

Экономика Гендиректор InfoLine советует россиянам не вкладывать деньги в товары Даже если речь идет об инвестициях в недвижимость, важно, чтобы она рассматривалась как актив, а не приобреталась только ради вложения средств, приводит мнение эксперта "Прайм". 3

Происшествия В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане Нур-Султан, 2 мая 2020, 15:27 — REGNUM В селе Женис Мактааральского района Туркестанской области Узбекистана затопило 500 га пастбищ и 50 га пахотных земель, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Туркестанской области. 16

Общество Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня. 125

Здоровье На Кубани выявлено 82 новых случая коронавируса В региональном минздраве добавили, что всего на Кубани диагноз COVID-19 подтвердился у 1244 человек, в том числе у 76 детей. 175

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