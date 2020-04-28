С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

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