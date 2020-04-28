Экономика
Газета.RuРоссияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
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Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными
Российская газета30 апреля в 19:00
Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона
ТАСС30 апреля в 17:03
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:19, Ашберн
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:19, Ашберн
Происшествия
В омской больнице у врача и медсестры подозревают коронавирус
Пациентов пульмонологического отделения горбольницы №1 в Омске экстренно распределяют по другим лечебным учреждениям из-за подозрений, что в отделении выявлен коронавирус, сообщает Минздрав Омской области.
РИА Новости 10:38
Общество
Минпромторг заявил об отсутствии дефицита антисептиков и масок
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в настоящее время в России отсутствует дефицит медицинских защитных масок и антисептических средств.
Piter.tv 09:31
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК 01 мая в 11:40
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
«Уральские авиалинии» вывезли из Таиланда 11 свердловчан
На борту были пассажиры из других регионов В воскресенье, 3 мая, самолет "Уральских авиалиний" с пассажирами из Таиланда приземлился в Кольцово (Екатеринбург).
Правда УрФО 06:03
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Кабинет министров будет работать в штатном режиме, премьер продолжит связываться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.
Замана 01 мая в 01:18
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
RT на русском 05:38
Культура
Названа дата начала второго сезона шоу «Маска»
Продолжение шоу «Маски» выйдет 14 февраля 2021 года. Стоит отметить, подготовка ко второму сезону популярного проекта уже начата.
Актуальные Новости 05:14
Общество
Стало известно о способности коронавируса поражать любые органы
Ранее Брико заявил, что развитие эпидемии коронавируса в России в последнее время замедлилось, и, вероятно, в течение месяца стоит ждать перехода к новой стадии.
Lenta.ru 10:11
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
В России заявили о невозможности искоренить коронавирус
Искоренить коронавирус не удастся, он будет одним из этиологических агентов ОРВИ, проявляющих свою сезонную активность в осенне-зимний и весенний периоды года.
Lenta.ru 11:42
Политика
МИД Украины не подчиняется Зеленскому
Позиции президента Украины Владимира Зеленского и министерства иностранных дел страны относительно событий 2 мая 2014 года существенно отличаются.
Pravda.Ru 08:48
Политика
Путин продолжит работу в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и остальным гражданам страны, еще какое-то время придется жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:07
Здоровье
В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Шоу-бизнес
46-летний певец Андрей Губин впервые за год появился на публике
Шли дни, месяцы, годы Губин не появляется на публике и редко делает совместные кадры с друзьями.
Anews 05:42
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Официальная позиция РПЦ в отношении абортов состоит в их выведении из системы ОМС, к чему ранее неоднократно призывали священнослужители.
Говорит Москва вчера в 11:31
Кино
Киновселенная Человека-паука от Sony получила собственное название
Discover24 01 мая в 14:30
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам 9 мая
Тульская пресса 01:42
Происшествия
В Петербурге пьяный мужчина напал на приехавших к его матери медиков
В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на медицинских работников, которые оказывали помощь его матери, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД России По данным ведомства, инцидент произошел в доме 26 по улице Шпалерной.
РБК 06:11
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Политика
Чехия не планирует высылать дипломатов РФ
В отношениях Чехии и России наступил кризис после сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, но есть надежда, что до высылки дипломатов дело не дойдёт.
News.ru 07:49
Армия и оружие
Минобороны в 2020 году получит более 30 реактивных систем «Торнадо»
Минобороны в 2020 году получит более 30 РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», сообщили в российском оборонном ведомстве.
RT на русском 09:54
Происшествия
В Челябинской области от коронавируса умер врач
К сожалению, увеличилось число смертей – от ковидной пневмонии умер еще один мужчина. Это – врач общей практики из Брединского района.
Челябинск Сегодня 02:06
Здоровье
Замглавы НИИ Пастера — о проблемах диагностики COVID-19 и пневмонии
Наш НИИ Пастера в нормальной ситуации выдает результаты тестирования через 12 часов после поступления материала в лабораторию.
РБК Санкт-Петербург 07:55