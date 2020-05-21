с чего всё началось

Граждане смогут сэкономить время, а кредитные организации – быстро получить верифицированные документы Справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счета в Пенсионном фонде России, необходимые для подачи заявки на предоставление "кредитных каникул", теперь можно сформировать и отправить напрямую через личный кабинет на Едином портале госуслуг.

Россияне смогут подать заявку на кредитные каникулы через Госуслуги

Здоровье Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра. 7

Экономика России предрекли череду карантинов до 2021 года Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 году будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов. 68

Биатлон Губерниев рассказал о массовом приеме допинга в российском биатлоне Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал в интервью YouTube-каналу "Игра в тело" о массовом приеме запрещенных препаратов в российском биатлоне.

Политика Небензя рассказал, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России Украина сама открыла путь к референдуму по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа. 1

Наука В ФМБА назвали эффективный срок применения плазмы при COVID-19 «Плазма может быть эффективна, если мы ловим пациента на начале этого драматического ухудшения, которое может развиваться буквально по часам», — цитирует ученого РБК.

Общество За сутки ещё у 12-ти кузбассовцев подтвердился коронавирус За сутки ещё у двенадцати пациентов подтвердился коронавирус: шесть в Новокузнецке, три в Прокопьевске, по одному в Белове, Анжеро-Судженске и Кемеровском округе. 25

Экономика Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом. 223

Шоу-бизнес Анна Семенович показала архивные фото Анна Семенович всегда старается публиковать в соцсетях свои настоящие фото и игнорирует нападки хейтеров, которым что-то не нравится.

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 277

Экономика МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8% По словам министра экономического развития Максима Решетникова, реальные доходы населения во втором квартале снизятся на 6%, без принятия антикризисных мер падение составило бы 7,5%.

Здоровье 38 медиков заразились коронавирусом в Алтайском крае У 38 медиков и 11 пациентов Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус. 15

Технологии Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа. 27

Политика В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Технологии Оценена опасность излучения от смартфона Излучение от смартфонов действительно есть, однако единого мнения насчет его опасности нет. 1

Наука Загадочные подземные камеры найдены под Стеной Плача в Иерусалиме Израильские археологи при проведении раскопок в непосредственной близости от Западной стены, известной еще и как Стена Плача, обнаружили целую серию крошечных подземных камер, предназначение которых пока остается загадкой. 5

Общество Отели и пансионаты на Кубани могут открыться к концу июня «Если позволит эпидемиологическая обстановка, то в конце уже июня мы посмотрим на то, чтобы все-таки в рамках регламента Роспотребнадзора открыть пансионаты и отели», — сказал в ходе встречи Вениамин Кондратьев. 12

Политика Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации». 105

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 1,1K

Происшествия Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в выплатах медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.

Политика Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу Президент США Дональд Трамп в связи с намерением Вашингтона выйти из Договора по открытому небу (ДОН) заявил о хорошем шансе достичь нового соглашения. 798

Здоровье На время самоизоляции Крига незаконно отменил медосмотры На время действия режима самоизоляции главный санитарный врач Омской области Александр Крига незаконно запретил проведение медицинских осмотров для отдельных работников. 4

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи. 8