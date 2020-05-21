Экономика
SM NewsРоссияне смогут подать заявку на кредитные каникулы через Госуслуги
Граждане смогут сэкономить время, а кредитные организации – быстро получить верифицированные документы Справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счета в Пенсионном фонде России, необходимые для подачи заявки на предоставление "кредитных каникул", теперь можно сформировать и отправить напрямую через личный кабинет на Едином портале госуслуг.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Получить справку по форме 2-НДФЛ и выписку из Пенсионного фонда для оформления заявки на кредитные каникулы теперь можно через единый портал госуслуг, там же можно отправить эти документы в банк или другую финансовую организацию, сообщает пресс-служба Центробанка.Ведомости06:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Кино
Вышел трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
Потоковый сервис Netflix представил трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли.
Культуромания 10:34
Армия и оружие
МИД РФ считает опасными заявления США о ядерном оружии в Польше
Москва, 19 мая 2020, 15:57 — REGNUM Заявления США о возможном перемещении ядерного оружия из Германии в Польшу носят опасный характер, они обостряют отношения России и НАТО.
REGNUM 19 мая в 08:57
Здоровье
Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию
Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.
РБК 08:22
Экономика
России предрекли череду карантинов до 2021 года
Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 году будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов.
Lenta.ru 19:48
Биатлон
Губерниев рассказал о массовом приеме допинга в российском биатлоне
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал в интервью YouTube-каналу "Игра в тело" о массовом приеме запрещенных препаратов в российском биатлоне.
РИА Новости 06:20
Политика
Небензя рассказал, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Украина сама открыла путь к референдуму по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа.
РИА Новости 20:19
Наука
В ФМБА назвали эффективный срок применения плазмы при COVID-19
«Плазма может быть эффективна, если мы ловим пациента на начале этого драматического ухудшения, которое может развиваться буквально по часам», — цитирует ученого РБК.
URA.Ru 20:52
Общество
За сутки ещё у 12-ти кузбассовцев подтвердился коронавирус
За сутки ещё у двенадцати пациентов подтвердился коронавирус: шесть в Новокузнецке, три в Прокопьевске, по одному в Белове, Анжеро-Судженске и Кемеровском округе.
Вести Кузбасс 10:51
Общество
Парад Победы и голосование по Конституции могут устроить в один день
Парад Победы и голосование по Конституции могут пройти в один и тот же день. Над этим сейчас думают российские власти.
КМВ Новости вчера в 04:56
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 20:24
Экономика
Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 11:01
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала архивные фото
Анна Семенович всегда старается публиковать в соцсетях свои настоящие фото и игнорирует нападки хейтеров, которым что-то не нравится.
RuNews24.ru 19 мая в 14:33
Футбол
Андрей Аршавин сравнил бывших коллег по «Зениту» с дровами
Экс-футболист петербургского клуба «Зенит» Андрей Аршавин посмеялся над своими бывшими коллегами.
Петербургский дневник 19 мая в 15:19
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Экономика
МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%
По словам министра экономического развития Максима Решетникова, реальные доходы населения во втором квартале снизятся на 6%, без принятия антикризисных мер падение составило бы 7,5%.
ТАСС 16:24
Здоровье
38 медиков заразились коронавирусом в Алтайском крае
У 38 медиков и 11 пациентов Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус.
Катунь 24 03:13
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 07:00
Политика
В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:14
Технологии
Оценена опасность излучения от смартфона
Излучение от смартфонов действительно есть, однако единого мнения насчет его опасности нет.
Lenta.ru 21:16
Наука
Загадочные подземные камеры найдены под Стеной Плача в Иерусалиме
Израильские археологи при проведении раскопок в непосредственной близости от Западной стены, известной еще и как Стена Плача, обнаружили целую серию крошечных подземных камер, предназначение которых пока остается загадкой.
Российская газета вчера в 06:28
Общество
Отели и пансионаты на Кубани могут открыться к концу июня
«Если позволит эпидемиологическая обстановка, то в конце уже июня мы посмотрим на то, чтобы все-таки в рамках регламента Роспотребнадзора открыть пансионаты и отели», — сказал в ходе встречи Вениамин Кондратьев.
REGNUM 10:37
Политика
Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия 09:48
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия
Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине
Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в выплатах медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 20:59
Здоровье
Число заражённых коронавирусом в Бурятии достигло 1090 человек
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 21:48
Политика
Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп в связи с намерением Вашингтона выйти из Договора по открытому небу (ДОН) заявил о хорошем шансе достичь нового соглашения.
ТАСС 14:16
Здоровье
На время самоизоляции Крига незаконно отменил медосмотры
На время действия режима самоизоляции главный санитарный врач Омской области Александр Крига незаконно запретил проведение медицинских осмотров для отдельных работников.
РИА ОмскИнформ 00:37
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru вчера в 08:22
Общество
Николу Вешнего по народному календарю отмечают 22 мая
На Руси с Николы устанавливалась теплая погода, домашним животным хватало свежей травы, коровы и козы давали больше молока.
Телепорт 19:35