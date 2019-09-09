Технологии

Газета.RuГазета.RuРоссияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
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с чего всё началось

«От первого вздоха до гробовой доски всё надо отрегулировать»

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Подробнее о событии

«От первого вздоха до гробовой доски всё надо отрегулировать»

Известиявчера в 17:01

Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта

Интерфаксвчера в 21:26

Россияне смогут купить алкоголь, показав приложение вместо паспорта

РЕН ТВ03:33

Эксперимент с электронными паспортами начнут в Москве в первом полугодии 2020 года

ТАССвчера в 20:27

Акимов: для покупки алкоголя можно будет предъявлять мобильный вместо паспорта

Коммерсантъвчера в 23:43

СМИ: покупать алкоголь разрешат по мобильному приложению вместо паспорта

РИА Новости03:57

В Москве проведут эксперимент с покупкой алкоголя при помощи мобильного

РБК02:44
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 11:06, Вашингтон
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Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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