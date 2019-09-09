Технологии
Газета.RuРоссияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
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с чего всё началось
Тестовый эксперимент по выдаче в России электронных паспортов начнется в Москве в первой половине 2020 года с запуском отдельного приложения. Он будет распространен на услуги, где нет юридически значимых трансакций.Известиявчера в 17:01
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Акимов: для покупки алкоголя можно будет предъявлять мобильный вместо паспорта
Коммерсантъвчера в 23:43
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