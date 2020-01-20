Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги

Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей. Документ опубликован на портале правовой информации.
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с чего всё началось

Красивые номера уходят с молотка

Минэкономики разработало правила продажи автомобильных госзнаков Минэкономики подготовило проект постановления правительства, позволяющее гражданам резервировать за собой и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.
Коммерсантъвчера в 18:20

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Опубликованы правила покупки «красивых» автомобильных номеров

РИА Новости02:14

В правительстве рассказали, сколько нужно будет заплатить за красивый автономер

Комсомольская правдавчера в 17:02

«Красивые» номера для авто можно будет выкупить через Госуслуги

Телеканал 360°вчера в 22:04

Проект постановления о продаже т.н. «красивых» автомобильных номеров подготовило Минэкономики

Эхо Москвывчера в 20:03

В правительстве определились, кто и как будет продавать «красивые автономера»

URA.Ruвчера в 19:34

Красивые номера уходят с молотка

Коммерсантъвчера в 18:20

Раскрыты детали продажи «красивых» автомобильных номеров

Lenta.ru00:37
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
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