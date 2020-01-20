Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги

Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей. Документ опубликован на портале правовой информации.
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«Красивые» номера для авто можно будет выкупить через Госуслуги

Телеканал 360°вчера в 22:04

Автоэксперт оценил правила продажи «красивых» номеров

Российская газета06:10

Минэкономики разработало правила продажи «красивых» автомобильных номеров

Коммерсантъ03:54

Россияне смогут покупать «красивые» номера через портал госуслуг

РИА Новости02:14

Минэкономразвития предлагает разрешить россиянам приобретать «красивые» автомобильные номера через сайт госуслуг

Эхо Москвы06:30

В правительстве определились, кто и как будет продавать «красивые автономера»

URA.Ruвчера в 19:34

В правительстве рассказали, сколько нужно будет заплатить за красивый автономер

Комсомольская правдавчера в 17:02
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
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Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
ТАСС 17 января в 09:33
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Рабочая группа призвала определить в Конституции статус Госсовета

Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию выступили за установление в основном законе самостоятельного статуса Госсовета и определение ключевых вопросов его статуса.
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«Зенит» и ЦСКА сыграют товарищеский матч в Испании

Петербургский «Зенит» проведет контрольную встречу с московским ЦСКА на тренировочном сборе в Испании, об этом рапортует пресс-служба «сине-бело-голубых».
Евро-футбол.ру 04:51
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Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил российскому лидеру Владимиру Путину структуру и состав нового правительства, это произойдёт в течение срока, который предусмотрен Конституцией.
RT на русском 06:18
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Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира

Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.
Smi58.ru вчера в 08:19
Политика

На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова

Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
Вести.Ru 05:43
Футбол

Генсек РФС прокомментировал планы по расширению Премьер-лиги

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не поддержал идею возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
Профиль 04:11
Политика

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru вчера в 21:12
Авто

АвтоВАЗ изменил название Chevrolet Niva

Компания АвтоВАЗ убрала надпись Chevrolet из шапки официального сайта Chevrolet Niva.
Автоновости дня 18 января в 07:25
Экономика

Правительство Медведева не успело потратить более 1 трлн рублей

В 2018 г. правительство потратило от запланированного 95,6%, не успев освоить 769 млрд руб.
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Происшествия

В Перми ввели режим ЧС после трагедии в хостеле

Администрация Перми сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации на территории города после трагедии в мини-отеле "Карамель", где в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек и ещё трое пострадали.
Life.ru 06:37
Происшествия

Число отравившихся питьевой водой в Кизляре возросло до 193

Вести.Ru 04:34
Спорт

РУСАДА оштрафовали за контракт с WADA

Федеральная налоговая служба России (ФНС) оштрафовала Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из-за контракта со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Lenta.ru 05:34
Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости 03:05
Общество

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК вчера в 18:23
Общество

В России выдали первые загранпаспорта, оформленные в криптобиокабинах

В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает 20 января пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
REGNUM 04:53
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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Гаджеты

Американский стартап разработал линзы будущего

Пока ведущие технологические компании соревнуются в совершенствовании смарт-очков, перебирая функциональные возможности для управления разработкой, стартап Mojo Vision обращается к более тонкому материалу — контактным линзам.
РБК 17 января в 07:09
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Гаджеты

Apple готова выпустить iPhone 9 в корпусе iPhone 8

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Экономика

Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 14:39
Общество

Аэропорт Южно-Сахалинска сдадут в эксплуатацию в 2021 году

Аэропорт Южно-Сахалинска сдадут в эксплуатацию в 2021 году.
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По Крымскому мосту проехали первые сто поездов

Первые сто пассажирских поездов проехали по Крымскому мосту с момента открытия железнодорожного сообщения через Керченский пролив.
REGNUM 04:11
Гаджеты

Nvidia GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат до 20 ГБ памяти GDDR6

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Общество

Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов

Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.
Южный Федеральный вчера в 00:24
Общество

Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте

Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
РИА Новости 01:15
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В Минске задержан подозреваемый в осквернении памятника Пушкину

Минская милиция задержала оппозиционера Филиппа Шаврова, подозреваемого в осквернении памятника поэту Александру Пушкину.
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The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США

В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
РЕН ТВ 18 января в 22:19
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СМИ: «Спартак» согласен продать Айртона за €8 млн

По информации источника, «Спартак» может рассмотреть продажу Айртона за €7—8 млн.
RT на русском 05:45
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Рыбные палочки и «сурими» могут вызвать рак

ToDay News Ufa вчера в 05:59
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