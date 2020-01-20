Общество
Газета.RuРоссияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей. Документ опубликован на портале правовой информации.
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В правительстве рассказали, сколько нужно будет заплатить за красивый автономер
Комсомольская правдавчера в 17:02
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Политика
Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
Политика
Рабочая группа призвала определить в Конституции статус Госсовета
Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию выступили за установление в основном законе самостоятельного статуса Госсовета и определение ключевых вопросов его статуса.
Футбол
«Зенит» и ЦСКА сыграют товарищеский матч в Испании
Петербургский «Зенит» проведет контрольную встречу с московским ЦСКА на тренировочном сборе в Испании, об этом рапортует пресс-служба «сине-бело-голубых».
Политика
Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил российскому лидеру Владимиру Путину структуру и состав нового правительства, это произойдёт в течение срока, который предусмотрен Конституцией.
Спорт
Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира
Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.
Политика
На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова
Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
Футбол
Генсек РФС прокомментировал планы по расширению Премьер-лиги
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не поддержал идею возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Авто
АвтоВАЗ изменил название Chevrolet Niva
Компания АвтоВАЗ убрала надпись Chevrolet из шапки официального сайта Chevrolet Niva.
Экономика
Правительство Медведева не успело потратить более 1 трлн рублей
В 2018 г. правительство потратило от запланированного 95,6%, не успев освоить 769 млрд руб.
Происшествия
В Перми ввели режим ЧС после трагедии в хостеле
Администрация Перми сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации на территории города после трагедии в мини-отеле "Карамель", где в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек и ещё трое пострадали.
Спорт
РУСАДА оштрафовали за контракт с WADA
Федеральная налоговая служба России (ФНС) оштрафовала Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из-за контракта со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Общество
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Общество
В России выдали первые загранпаспорта, оформленные в криптобиокабинах
В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает 20 января пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Гаджеты
Американский стартап разработал линзы будущего
Пока ведущие технологические компании соревнуются в совершенствовании смарт-очков, перебирая функциональные возможности для управления разработкой, стартап Mojo Vision обращается к более тонкому материалу — контактным линзам.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Экономика
Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Общество
Аэропорт Южно-Сахалинска сдадут в эксплуатацию в 2021 году
Аэропорт Южно-Сахалинска сдадут в эксплуатацию в 2021 году.
Транспорт
По Крымскому мосту проехали первые сто поездов
Первые сто пассажирских поездов проехали по Крымскому мосту с момента открытия железнодорожного сообщения через Керченский пролив.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов
Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.
Общество
Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте
Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Происшествия
В Минске задержан подозреваемый в осквернении памятника Пушкину
Минская милиция задержала оппозиционера Филиппа Шаврова, подозреваемого в осквернении памятника поэту Александру Пушкину.
Армия и оружие
The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США
В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
Футбол
СМИ: «Спартак» согласен продать Айртона за €8 млн
По информации источника, «Спартак» может рассмотреть продажу Айртона за €7—8 млн.
Наука