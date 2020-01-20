Общество
Газета.RuРоссияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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с чего всё началось
Минэкономики разработало правила продажи автомобильных госзнаков Минэкономики подготовило проект постановления правительства, позволяющее гражданам резервировать за собой и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.Коммерсантъвчера в 18:20
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В правительстве рассказали, сколько нужно будет заплатить за красивый автономер
Комсомольская правдавчера в 17:02
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