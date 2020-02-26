Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссияне смогут покупать пенсию

Сформированные в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП) средства, скорее всего, будет разрешено использовать с целью покупки пенсионных баллов или страхового стажа при получении страховой пенсии, пишет «Коммерсант».
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с чего всё началось

ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии

ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии Пенсионные средства, сформированные в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), можно будет использовать для покупки недостающих пенсионных баллов или страхового стажа при получении страховой пенсии.
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