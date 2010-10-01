Общество
Evo-rus.comРоссияне смогут получать повышенную пенсию
Прибавка представляет собой доплату за возраст. В настоящее время ее получают лишь российские граждане в возрасте от 80 лет. Если законопроект примут, то возраст снизят до 75 лет.
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Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета вчера в 01:32
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
В работе Мегафона и Yota произошел сбой
В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Газета.Ru 03:14
Футбол
Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния
CT news 07 июля в 05:42
Космос
Космический телескоп запустят на «Ангаре» с Восточного
Космическую обсерваторию «Гамма-400» запустят ракетой-носителем «Ангара» с космодрома Восточный в Амурской области.
EastRussia вчера в 01:44
Общество
В США установлен рекорд по заражению коронавирусом за сутки
В США установлен рекорд по заражению коронавирусом за сутки — SARS-CoV-2 выявлен почти у 66 тысяч человек.
Lenta.ru 03:45
Здоровье
В ВОЗ раскрыли способ предотвратить вторую волну коронавируса в России
Предотвратить вторую волну коронавируса в России позволит своевременное помещение на двухнедельную изоляцию больных и контактировавших с ними людей.
Lenta.ru 03:49
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей
В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей.
Piter.tv 01:16
Общество
В России за сутки выявлено 6635 случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 6635 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:00
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости вчера в 06:37
Общество
Открытие международного авиасообщения в России пройдёт в два этапа
После чего ведомства согласуют между собой алгоритм открытия авиасообщения. Также минтранс оценил готовность аэропортов.
62инфо вчера в 12:32
Экономика
В Саратове увеличат финансирование строительства школы в «Авиаторе»
За счет сокращения ряда расходов намерены увеличить поступления комитету по строительству для завершения работ в школе на территории ЖК «Авиатор» на 43,4 млн рублей и 7,1 млн на оплату экспертизы проекта по ремонту стадиона «Спартак».
Регион 64 04:08
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
Политика
Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
Здоровье
240 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 10 июля в Алтайском крае у 5361 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 536 детей.
Kursk.com 02:59
Общество
После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе
Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.
RT на русском 01:13
Общество
Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи
Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
Известия 03:27
Политика
Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику
Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК вчера в 16:02
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Происшествия
«Ростех» назвал преждевременными выводы о причинах пожаров в больницах
Проведенная Росздравнадзором проверка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не выявила в них каких-либо нарушений, которые могли бы привести к возгоранию, поэтому делать выводы о причинах пожаров в больницах, где были установлены изготовленные заводом «Ростеха» аппараты для вентиляции легких, пока преждевременно.
РБК 04:00
Происшествия
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем отдыхают на Черном море
Популярный певец Сергей Лазарев не стал исключением. Компанию ему составил Алекс Малиновский.
Что происходит 08 июля в 05:07
Общество
Суд освободил бывшего вице-губернатора Сандакова от наказания
Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство бывшего челябинского вице-губернатора Николая Сандакова об условно-досрочном освобождении.
Политсовет 02:42
Кино
В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала по «Властелину колец»
В четверг, 9 июля, в Новой Зеландии после ограничений из-за коронавируса возобновляют съемки сериала по "Властелину колец".
Piter.tv вчера в 01:17
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета вчера в 18:31
Происшествия
В новосибирском селе ученик зарезал учительницу
По предварительным данным, ученик школы забрался в дом, где проживала учительница, и ударил ее ножом.
Российская газета 02:56
Общество
Россияне назвали в ходе опроса раздражающие качества коллег
Среди самых худших качеств коллег россияне назвали лицемерие и обман, любовь к сплетням и интригам, неуважительное уважение к чужому труду, говорится в результатах опроса портала «Работа.ру».
Rambler News Service 04:00
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
Политика
В Казахстане иностранцам запретят покупать землю
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что иностранцам запретят покупать землю в стране.
Газета.Ru 03:43