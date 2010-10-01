Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comРоссияне смогут получать повышенную пенсию

Прибавка представляет собой доплату за возраст. В настоящее время ее получают лишь российские граждане в возрасте от 80 лет. Если законопроект примут, то возраст снизят до 75 лет.
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Россияне смогут получать повышенную пенсию

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В России могут ввести новый порядок начисления повышенных пенсий

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После чего ведомства согласуют между собой алгоритм открытия авиасообщения. Также минтранс оценил готовность аэропортов.
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Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
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