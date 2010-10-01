с чего всё началось

В Госдуму России внесен новый законопроект. Если его примут, то россияне смогут получать пенсию в повышенном размере. Как сообщает ToDay News Ufa, при принятии Госдумой нового законопроекта, пенсионеры смогут получить новую надбавку к пенсии.

Происшествия Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию. 392

Общество Банки зафиксировали попытки краж кешбэка с бонусных счетов клиентов «В начале лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы», — говорит Синенко, добавляя, что подобные попытки пресекаются банком.

Общество Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24». 18

Общество Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству. 1,2K

Общество Калифорния начала антимонопольное расследование в отношении Google Власти штата Калифорния начали собственное антимонопольное расследование в отношении компании Google, пишет 9 июля газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Энергетика WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов. 800

Общество Томский губернатор уволил главу областного депздрава за фото из морга Kremlin Pool / Global Look Press Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на фоне скандала с размещенными в Сети снимками мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов столицы региона уволил главу областного департамента здравоохранения Александра Холопова. 18

Общество В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани «С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении. 15

Общество После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 468

Общество Онколог Карасев рассказал о признаках грыжи пищевода Грыжа образуется в пищеводе из-за ослабления диафрагмы, которое приводит к смещению верхнего отдела брюшины, в результате чего в грудную область проникают части внутренних органов.

Общество Смертность в июне в Петербурге выросла на 55% Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека. 115