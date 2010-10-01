Общество

ToDay News UfaToDay News UfaРоссияне смогут получать повышенную пенсию

В Госдуму России внесен новый законопроект. Если его примут, то россияне смогут получать пенсию в повышенном размере. Как сообщает ToDay News Ufa, при принятии Госдумой нового законопроекта, пенсионеры смогут получить новую надбавку к пенсии.
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с чего всё началось

65 плюс. Кому положены прибавки к пенсии и льготы за возраст

Прибавка назначается автоматически, — рассказала генеральный директор ЮК "Юрист" Асия Мухамедшина.
Life.ru08 июля в 17:40

Подробнее о событии

Россияне смогут получать повышенную пенсию

ФедералПрессвчера в 22:32

Возраст получения повышенной пенсии в России собираются понизить

Невские Новостивчера в 06:47

У россиян появился шанс получить повышенную пенсию

URA.Ruвчера в 00:38

В РФ хотят снизить возраст получения повышенной пенсии

Территория новостейвчера в 04:00

В России собираются существенно повысить пенсии

Krasnoyarskmedia.ruвчера в 01:40

В РФ хотят снизить возраст получения повышенной пенсии

Рамблервчера в 01:29

В России могут ввести новый порядок начисления повышенных пенсий

Народные новостивчера в 05:59
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Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета вчера в 01:32
4,2K
Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
МордовМедиа вчера в 13:49
65
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
1,1K
Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 12:18
392
Общество

Банки зафиксировали попытки краж кешбэка с бонусных счетов клиентов

«В начале лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы», — говорит Синенко, добавляя, что подобные попытки пресекаются банком.
РБК 00:00
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
18
Киберспорт

В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
1
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
1,2K
Общество

Калифорния начала антимонопольное расследование в отношении Google

Власти штата Калифорния начали собственное антимонопольное расследование в отношении компании Google, пишет 9 июля газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Известия 00:34
Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе

ТАСС вчера в 12:17
5
Энергетика

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета вчера в 18:31
800
Общество

Томский губернатор уволил главу областного депздрава за фото из морга

Kremlin Pool / Global Look Press Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на фоне скандала с размещенными в Сети снимками мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов столицы региона уволил главу областного департамента здравоохранения Александра Холопова.
РЕН ТВ вчера в 11:00
18
Общество

В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани

«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
15
Общество

После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе

Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.
RT на русском 01:13
Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Planet Today 08 июля в 07:35
5
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Ранее уже было известно о том, что Лазарев предпочитает спутника всем остальным. Год назад Сергей уже брал в отпуск Малиновского в США.
Live24 вчера в 07:25
65
Происшествия

Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей по иску ИФНС

Судебный участок мирового судьи № 363 взыскал с актера Михаила Ефремова 117 650 рублей по иску Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС).
Москва 24 вчера в 08:44
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Игры

Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life

Srnsk вчера в 19:50
3
Общество

Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний

RT на русском вчера в 23:00
Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 05:56
1K
Технологии

Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке

РБК вчера в 20:29
60
Общество

Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса

Инфекционист отмечает, что перед тем как пандемия ослабеет, она, скорее всего, усилится.
Evo-rus.com 01:28
364
Общество

Онколог Карасев рассказал о признаках грыжи пищевода

Грыжа образуется в пищеводе из-за ослабления диафрагмы, которое приводит к смещению верхнего отдела брюшины, в результате чего в грудную область проникают части внутренних органов.
Evo-rus.com 01:22
Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они получат препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
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Общество

Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
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Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

РИА Новости 00:39
1
Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии

Кадыров вспомнил, что к таким методам прибегали во времена Османской империи, когда государство хотели разрушить.
CT news вчера в 06:44
377
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
288
Футбол

Павлюченко попал в рейтинг лучших нападающих «Тоттенхэма»

Спорт-Экспресс вчера в 02:18
Как работают Яндекс.Новости?
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