Общество

ФедералПрессФедералПрессРоссияне смогут получать повышенную пенсию

Законопроект, внесенный на рассмотрение в Госдуму, предполагает дополнительную прибавку для пожилых людей. Речь идет о доплате к пенсии за возраст. Сейчас ее получают только граждане, возраст которых превышает 80 лет.
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В РФ хотят снизить возраст получения повышенной пенсии

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Умер студент после вспышки инфекции в Змеиногорске

В Змеиногорске вновь зафиксирована вспышка вирусной инфекции, пишет «Змеиногорский вестник». Коронавирус при этом пока не подтвержден.
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В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые совместно ведут Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны России, сообщило военное ведомство.
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У Red Bull Racing проблемы с аэродинамикой

В Red Bull Racing выяснили, с чем было связано столь заметное отставание, и полагают, что проблему можно решить, но на это уйдёт какое-то время.
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МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 07 июля в 18:13
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Федерация баскетбола Грузии отреагировала на переход Шенгелии в ЦСКА

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У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета

Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
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На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
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Звезда кино прокомментировала нашумевшую новость о своем романе с фигуристом Ильей Авербухом.
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Компания Audi представила электрокроссовер Q4 Sportback e-tron

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Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу.
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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
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Экономика

Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
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Общество

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) договорились о совместном формировании, актуализации и продвижении индексов в области устойчивого развития, говорится в сообщении рейтингового агентства.
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Общество

Илон Маск заявил о скором создании полностью автономного автомобиля

Илон Маск заявил в ходе церемонии открытия Всемирной конференции по вопросам искусственного интеллекта (WAIC), что Tesla «очень близка» к созданию полностью беспилотного автомобиля.
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Осипов назвал налоговый режим для самозанятых самым продвинутым в мире

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, обращаясь к депутатам заксобрания, попросил принять закон о налоговом режиме для самозанятых, назвав его самым продвинутым в мире.
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Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей

С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
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