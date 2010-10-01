Общество
ФедералПрессРоссияне смогут получать повышенную пенсию
Законопроект, внесенный на рассмотрение в Госдуму, предполагает дополнительную прибавку для пожилых людей. Речь идет о доплате к пенсии за возраст. Сейчас ее получают только граждане, возраст которых превышает 80 лет.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 22:59, Ашберн
Политика
Грузия потребует от Украины объяснений после заявления Саакашвили
Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили заявил, что Тбилиси потребует объяснений у Киева после заявлений главы исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.
Известия 20:20
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Lenta.ru 20:58
Здоровье
Наиболее проблемные районы по COVID-19 назвал Минздрав Оренбуржья
Большие города демонстрируют широкое распространение КОВИД-19. Среди жителей Абдулино наблюдается рост пневмоний, который выше нормы.
Evo-rus.com 09:07
Биатлон
Губерниев назвал фаворита на перевыборах главы СБР
Комментатор Дмитрий Губерниев назвал фаворита предстоящих выборов главы Союза биатлонистов России (СБР).
Газета.Ru 06:50
Происшествия
Умер студент после вспышки инфекции в Змеиногорске
В Змеиногорске вновь зафиксирована вспышка вирусной инфекции, пишет «Змеиногорский вестник». Коронавирус при этом пока не подтвержден.
КП - Барнаул 22:01
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые совместно ведут Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны России, сообщило военное ведомство.
РИА Новости 22:04
Авто
У Red Bull Racing проблемы с аэродинамикой
В Red Bull Racing выяснили, с чем было связано столь заметное отставание, и полагают, что проблему можно решить, но на это уйдёт какое-то время.
F1news.ru 07:39
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 07 июля в 18:13
Наука
У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета
Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru 21:40
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru 22:41
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свой роман с Авербухом
Звезда кино прокомментировала нашумевшую новость о своем романе с фигуристом Ильей Авербухом.
КМВ Новости 07:36
Авто
Компания Audi представила электрокроссовер Q4 Sportback e-tron
Электрокроссовер станет прямым конкурентом Jaguar I-Pace и Tesla Model X. Стоит отметить, что экстерьер четырёхдверки напоминает концептуальную модель Audi Q4 e-tron concept, которая была продемонстрирована компанией на Женевском автосалоне в прошлом году.
REGNUM 02:10
Авто
Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу.
Новые автомобили 22:21
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Политика
Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну
Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru 22:15
Экономика
Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
Lenta.ru 07 июля в 09:03
Общество
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 13:25
Экономика
АКРА совместно с РСПП рассчитает индекс корпоративной устойчивости
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) договорились о совместном формировании, актуализации и продвижении индексов в области устойчивого развития, говорится в сообщении рейтингового агентства.
Банки.ру 07 июля в 14:02
Футбол
Роналду опубликовал фото на шезлонге
Газета.Ru 22:46
Общество
Илон Маск заявил о скором создании полностью автономного автомобиля
Илон Маск заявил в ходе церемонии открытия Всемирной конференции по вопросам искусственного интеллекта (WAIC), что Tesla «очень близка» к созданию полностью беспилотного автомобиля.
Коммерсантъ 12:34
Экономика
Осипов назвал налоговый режим для самозанятых самым продвинутым в мире
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, обращаясь к депутатам заксобрания, попросил принять закон о налоговом режиме для самозанятых, назвав его самым продвинутым в мире.
Чита.Ру 22:24
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Кино
Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»
Piter.tv 00:43
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
Tvoe-avto.com 14:22
Происшествия
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru 12:52
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23