Общество
КоммерсантъРоссияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет. В правительстве пояснили, что некоторые выплаты назначаются в регионах. Часто у местных властей нет доступа к некоторым сведениям о гражданине, и им приходится запрашивать справки для подтверждения права на выплаты.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому для получения социальной поддержки гражданам не потребуется предоставлять справки.ТАСС04:30
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С 14 июня в России законодательно отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка.
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