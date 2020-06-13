Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет. В правительстве пояснили, что некоторые выплаты назначаются в регионах. Часто у местных властей нет доступа к некоторым сведениям о гражданине, и им приходится запрашивать справки для подтверждения права на выплаты.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение
, согласно которому для получения социальной поддержки гражданам не потребуется предоставлять справки.
ТАСС04:30

Подробнее о событии

Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий

Газета.Ru13:32

Россияне смогут получить социальную помощь без справок

RT на русском11:05

Выплаты и пособия будут назначать без дополнительных справок

V1.ru04:53

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Известия09:26

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Коммерсантъ05:08

Россияне будут получать выплаты и пособия без справок

РИА Новости10:14

Россиянам не потребуется предоставлять справки для получения пособий и социальных выплат

ТАСС04:46
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Газета.Ru 15:23
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Нападающий Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи»

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Трамп заявил о победе армии США над фашизмом и коммунизмом

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Путин назвал выгоду для мира от сильной России

Если бы Россия не восстановилась и не заняла своего нынешнего положения, мир был бы хуже и опаснее, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

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Ефремов записал обращение после смертельного ДТП

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Адвокат объяснил нежелание семьи Захарова принять извинения Ефремова

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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
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Team Secret и OG сыграют в финале BLAST Bounty Hunt

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Тренер группы Тутберидзе назвала цены на занятия фигурным катанием

Высоцкая добавила, что в группу Тутберидзе в возрасте 5-6 лет ребенок отбирается на тренировке на бесплатной основе.
Слово и Дело вчера в 22:03
Здоровье

Страсти по статистике: российским врачам помогает система, не имеющая аналогов

Российским специалистам очень помогла развитая и не имеющая аналогов система патологоанатомической экспертизы.
Вести.Ru 14:44
Футбол

Селюк сомневается, что Евсеев возьмет Смолова в «Уфу»

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал итоги первой после возобновления сезона игры для нападающего «Сельты» Федора Смолова.
Bookmaker-ratings.ru 15:51
Общество

В Париже и Лондоне в ходе акций протеста начались беспорядки

В Париже и Лондоне акции протеста переросли в массовые беспорядки.
RT на русском 15:03
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
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Киберспорт

Разработчики раскрыли секрет новой Mafia

Во время конференции PC Gaming Show 2020 компания Hangar 13 представила новый трейлер игры Mafia: Definitive Edition.
Российская газета 15:46
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Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
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Экономика

В России отменен «банковский роуминг»

С 14 июня в России законодательно отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка.
Российская газета 17:00
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Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
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Общество

Россиянам объяснили причины опасных погодных явлений

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причины опасных погодных явлений в России в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 15:01
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Авто

Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса

Автоновости дня вчера в 02:25
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Происшествия

В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
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Происшествия

В Анапе полицейские застрелили подозреваемого в ограблении банка

Полиция застрелила при задержании мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на банк в поселке Сукко под Анапой.
РБК 17:36
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Политика

США вводят санкции против Пригожина за его патриотическую позицию

Депутат считает Евгения Пригожина настоящим патриотом, а санкции, введенные против него, обусловлены желанием США помешать продвижению интересов России в мире.
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Футбол

«Краснодар» с крупным счетом проиграл «Сочи» в товарищеском матче

РИА Новости 14:37
Общество

Новый очаг коронавируса возник на Порховском водоканале

На Порховском водоканале возник новый очаг коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.
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Общество

Техника для парада Победы разместится на северо‑западе Москвы

«В Северо-Западном округе Москвы на улице Нижние Мневники подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники механизированной колонны, принимающей участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов», — сказал представитель пресс-службы Минобороны РФ.
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Американцы раньше других увидят фильм «Не время умирать»

В США юбилейная, двадцать пятая картина о Джеймсе Бонде выйдет незадолго до Дня благодарения - 20 ноября Мировую премьеру нового фильма о знаменитом агенте 007 дважды переносили в связи с ограничениями из-за распространения новой инфекции.
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Киевское «Динамо» одержало волевую победу в матче с «Зарей» в УПЛ

В Запорожье завершился матч 4-го тура плей-офф чемпионов УПЛ. «Заря» принимала киевское «Динамо».
Bookmaker-ratings.ru 12:32
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Сестра Ким Чен Ына предупредила о «следующем шаге» в отношении Сеула

Сестра лидера КНДР и первый заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК (Трудовой партии Кореи) Ким Е Чжон заявила о новых мерах, которые предпримет страна в отношении Южной Кореи, передает РИА «Новости» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
МИР 24 11:44
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