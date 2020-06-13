с чего всё началось

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет. В правительстве пояснили, что некоторые выплаты назначаются в регионах. Часто у местных властей нет доступа к некоторым сведениям о гражданине, и им приходится запрашивать справки для подтверждения права на выплаты.

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

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