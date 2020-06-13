Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет. В правительстве пояснили, что некоторые выплаты назначаются в регионах. Часто у местных властей нет доступа к некоторым сведениям о гражданине, и им приходится запрашивать справки для подтверждения права на выплаты.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение
, согласно которому для получения социальной поддержки гражданам не потребуется предоставлять справки.
ТАСС04:30

Подробнее о событии

Россияне смогут получить социальную помощь без справок

RT на русском11:05

Россиянам не придется собирать справки для получения пособий

РИА Новости04:50

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Коммерсантъ05:08

Выплаты и пособия будут назначать без дополнительных справок

V1.ru04:53

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Известия09:26

Россиянам будут назначать социальные пособия и выплаты без справок

Газета.Ru04:47

Россиянам не потребуется предоставлять справки для получения пособий и социальных выплат

ТАСС04:46
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Происшествия

В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке

Конфликт между двумя мужчинами на рынке в Екатеринбурге перерос в перестрелку, один человек пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:18
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Происшествия

112: перед записью извинений Ефремов вызвал частного нарколога

По информации источника канала, Ефремов планирует начать лечиться от зависимости.
Московский Комсомолец 10:18
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Происшествия

Мужчину убило молнией в Новосибирской области

Мужчину убило молнией в посёлке Коченёво под Новосибирском, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 10:42
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Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Областная газета 04:22
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Происшествия

На трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
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Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
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Киберспорт

День первый: что показали в ходе шоу Guerrilla Collective

Рассказываем, что показали в ходе первого дня Guerrilla Collective.
Игромания.ру 10:54
Общество

В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией

Ранее движение за права чернокожих Black Lives Matter (BLM) планировало провести в субботу, 13 июня, в Лондоне очередной - уже четвертый по счету - митинг, однако после того, как объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в выходные в столицу и защитят от вандалов памятники и полицию, акция была отменена.
РИА Новости 11:24
Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Известия 11:42
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Происшествия

Во Франции на атомной подлодке произошел пожар

RuNews24.ru вчера в 12:34
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова

Анна-Мария осталась ждать отца, а Литвинова покинула квартиру.
Bimru.ru вчера в 23:35
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Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 08:45
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Армия и оружие

США попытались заблокировать российский военный патруль в Хасеке

NewInform 10 июня в 15:07
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Музыка

Лещенко, Агутин и другие звезды дадут гала-концерт на Красной Площади

Российская газета 11 июня в 13:05
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Игры

Digital Foundry: версии The Last of Us Part II на PS4 и PS4 Pro почти идентичны

Evo-rus.com 10:46
Происшествия

В Омске отремонтировали поврежденный молнией газопровод

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу из-за попадания молнии в трубопровод загорелся газопровод в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградской и 2-й Солнечной.
РИА Новости 10:24
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Наука

Обнародованы новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытания вакцины от COVID-19.
Lenta.ru 09:12
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Общество

С 1 июля часть получающих выплаты на карту пенсионеров ждут изменения

Москва, 13 июня 2020, 14:24 — REGNUM С 1 июля текущего года вводятся некоторые изменения для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту.
REGNUM 07:24
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Происшествия

Пожар на газораспределительной станции в Казани потушен

Пожар на газораспределительной станции в Казани полностью потушен.
RT на русском 09:27
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Здоровье

Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 10:12
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Путешествия

В АТОР рассказали, когда можно планировать летний отдых

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что большинство регионов страны откроют свои двери для туристов с 15-20 июня, поэтому можно планировать длительный отдых, отталкиваясь от этих дат.
ТК Звезда 00:53
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Здоровье

Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru 11 июня в 23:53
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Общество

В Германии спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается

Спавшее 13 тысяч лет вулканическое плато Айфель в Германии стало просыпаться и проявлять повышенную активность, сообщают геологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Невады (США).
МедиаПоток 05:03
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Общество

Мурашко: активность коронавируса в жару не снижается

Активность коронавируса нового типа в жаркую погоду не снижается, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru вчера в 12:18
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Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
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Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
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Здоровье

Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом

В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 07:19
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Армия и оружие

Саудовская Аравия сбила баллистическую ракету над Наджраном

Саудовская Аравия в субботу, 13 июня, посредством ПВО сбила запущенную ракету баллистического типа.
Актуальные Новости 11:22
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