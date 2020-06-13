Общество
КоммерсантъРоссияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет. В правительстве пояснили, что некоторые выплаты назначаются в регионах. Часто у местных властей нет доступа к некоторым сведениям о гражданине, и им приходится запрашивать справки для подтверждения права на выплаты.
Читать в источнике
Оценить915
с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому для получения социальной поддержки гражданам не потребуется предоставлять справки.ТАСС04:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Происшествия
Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован
Пожарные потушили пожар на газораспределительной станции в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 09:29
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
Происшествия
Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении
Народные новости 01:18
Политика
Путин уверен, что большинство россиян одобряют поправки в Конституцию
Президент Владимир Путин уверен, что подавляющее число граждан России одобряют предложенные поправки в Конституцию страны.
Вести.Ru вчера в 06:45
Общество
Официальный день рождения Елизаветы II отметили мини-парадом
Официальный день рождения британской королевы Елизаветы II в субботу отметили небольшим военным парадом в Виндзоре.
Взгляд.ру 08:10
Общество
Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса
«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр.
РБК 10:16
Происшествия
Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс 05:13
Происшествия
В Петербурге скончался получивший ранение на Невском проспекте студент
Студент Санкт-Петербургского государственного университета Владислав Голиков, получивший ранение в ходе конфликта с охранником на Невском проспекте, скончался.
Известия 09:58
Гаджеты
Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 5 с магнитной зарядкой
Xiaomi официально презентовала фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5 на территории Китая.
Народные новости 11 июня в 06:49
Единоборства
Шон О’Мэлли посмеялся над именем Петра Яна, россиянин отвечает
Восходящая звезда легчайшего дивизиона UFC, Шон О'Мэлли, отпустил колкость в адрес Петра Яна, которую российский боец не оставил без ответа.
FightTime.ru 01:32
Общество
Италия и Нидерланды подписали контракт на 400 млн доз вакцины от COVID
Англо-шведской фармацевтическая компания Astrazeneca произведёт 400 миллионов доз вакцины от коронавируса для жителей ЕС, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
News.ru 09:53
Общество
Военное положение ввели в районе Пекина из-за новой вспышки COVID-19
В пекинском районе Фэнтай, где накануне на рынке была выявлена вспышка коронавируса, введен режим военного положения.
Известия 00:53
Футбол
«Локомотив» может приобрести у «Аталанты» польского защитника Рецу
Sportowe Fakty сообщают, что левый защитник Аркадиуш Реца, права на которого принадлежат «Аталанте», может продолжить карьеру в «Локомотиве».
Советский спорт 08:33
Шоу-бизнес
Павел Прилучный поблагодарил Агату Муцениеце за детей
Накануне Агата Муцениеце опубликовала трогательное видеообращение к Павлу Прилучному, в котором поблагодарила его за то, что он научил ее любить.
Вокруг ТВ 06:38
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак впервые показал свою новую избранницу
Во время вечеринки Мурат Налчаджиоглу представил публике свою новую возлюбленную. Избранницу бывшего мужа певицы зовут Лилия.
7Дней.ру вчера в 04:00
Происшествия
На Левобережье Омска восстанавливают газоснабжение после ЧП
12 Канал Омск 07:00
Футбол
Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила
Думаю, тюрьма научить однозначно ничему не способна.
Vprognoze.ru 02:16
Общество
Петербург с 15 июня снимает часть ограничений
Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 06:40
Шоу-бизнес
Невестка Аллы Пугачевой снялась в откровенной фотосессии
Девушка объяснила, почему не отказалась от предложения сняться в такой пикантной фотосессии.
MedikForum.ru 07:09
Здоровье
В Прикамье выявили еще 74 новых случая коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 74 новых случая коронавирусной инфекции.
ВЕТТА 11 июня в 03:47
Происшествия
В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону
Kazanfirst.ru вчера в 17:05
Футбол
«Ман Сити» готов будет организовать чемпионский коридор для «Ливерпуля»
"Манчестер Сити" готов будет организовать чемпионский коридор для игроков "Ливерпуля", если до очной встречи команд "красные" завоюют титул в английской премьер-лиге, сообщает Daily Mirror.
РИА Новости 06:35
Политика
Украина откроет КПП на границе Крыма и в Донбассе
С 14 июня Украина разрешит въезд в страну иностранцам, откроются пункты пропуска на границе с Крымом, которые закрыли в марте из-за пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 09:14
Происшествия
Тула и девять сёл остались без света из-за урагана
Тула, 13 июня 2020, 14:27 — REGNUM Сильный ветер оставил без энергоснабжения часть Тулы и девять населённых пунктов в Алексинском районе, сообщили ИА REGNUM 13 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
REGNUM 07:27
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Наука
Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов
Ученые установили, что яйцеклетка далеко не всегда готова «вступать в отношения» со сперматозоидами мужчины.
ИнфоСМИ 11 июня в 12:49
Происшествия
Актёра Ефремова допросили по делу о сбыте ему наркотиков
REGNUM вчера в 01:16