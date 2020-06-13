Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет. В правительстве пояснили, что некоторые выплаты назначаются в регионах. Часто у местных властей нет доступа к некоторым сведениям о гражданине, и им приходится запрашивать справки для подтверждения права на выплаты.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение
, согласно которому для получения социальной поддержки гражданам не потребуется предоставлять справки.
ТАСС04:30

Подробнее о событии

Выплаты и пособия будут назначать без дополнительных справок

V1.ru04:53

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

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Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Коммерсантъ05:08

Россиянам разрешили получать выплаты и пособия без справок

РИА Новости10:14

Россиянам будут назначать социальные пособия и выплаты без справок

Газета.Ru04:47

Россиянам не потребуется предоставлять справки для получения пособий и социальных выплат

ТАСС04:46

Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи

Интерфакс04:45
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