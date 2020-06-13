Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет. В правительстве пояснили, что некоторые выплаты назначаются в регионах. Часто у местных властей нет доступа к некоторым сведениям о гражданине, и им приходится запрашивать справки для подтверждения права на выплаты.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение
, согласно которому для получения социальной поддержки гражданам не потребуется предоставлять справки.
ТАСС04:30

Подробнее о событии

Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий

Газета.Ru13:32

Россияне смогут получить социальную помощь без справок

RT на русском11:05

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Россияне будут получать выплаты и пособия без справок

РИА Новости10:14

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

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Выплаты и пособия будут назначать без дополнительных справок

V1.ru04:53

Россиянам не потребуется предоставлять справки для получения пособий и социальных выплат

ТАСС04:46
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Обозреватель Врн 14:15
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
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«Краснодар» с крупным счетом проиграл «Сочи» в товарищеском матче

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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В результате ДТП погибли три человека, еще шестеро пострадали, включая ребенка, который был госпитализирован, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15:54
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Происшествия

В Анапе полицейские застрелили грабителя банка при задержании

Полиция застрелила мужчину, которого заподозрили в нападении на банк в Анапе, пишет «МК».
Ореанда-Новости 13:04
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Армия и оружие

Военные ПНС готовятся к захвату ливийского города Сирт – Al Arabia

Триполи, 13 июня 2020, 20:24 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) готовятся к проведению масштабной операции для захвата города Сирт.
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Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
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Скончался актер Сергей Масленников

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Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
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В Великобритании официально отметили день рождения Елизаветы II

В Великобритании отметили день рождения королевы Елизаветы II.
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Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

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На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
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Наиболее сложным периодом в борьбе с коронавирусом стал май, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
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Финансы

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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"Сельта" проиграла "Вильярреалу" в матче чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 0:1.
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Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК вчера в 13:21
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