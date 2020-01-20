Общество

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала за первенца

Материнский капитал на рождение первого ребенка могут начать оформлять в марте-апреле 2020 года, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

До весны считают: начислять маткапитал по-новому могут начать уже в марте

Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, — рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Известия16:01

Подробнее о событии

Парламентарии назвали сроки начала выплат материнского капитала на первенца

URA.Ru19:04

Россияне смогут получить материнский капитал на первенца уже весной

РЕН ТВ20:48

Начислять маткапитал за первого ребенка начнут весной

Телеканал 360°19:39

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

РБК20:08

Названы сроки оформления новых материнских капиталов

Lenta.ru17:57

«Известия»: оформлять маткапитал по-новому могут начать весной

Газета.Ru17:12

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Известия17:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 21:59, Ашберн
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Политика

Согласован текст итогового документа саммита в Берлине по Ливии

Участники международной конференции по Ливии в Берлине окончательно согласовали текст документа, который будет принят по итогам встречи, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 13:14
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишились королевских титулов

В пресс-службе Букингемского дворца добавили, что в соглашении указано отступление принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей.
Телеканал 360° вчера в 14:06
Политика

Зеленский и Гончарук встретили самолет с погибшими украинцами

Вести.Ru 05:25
Хоккей

Команда дивизиона Боброва выиграла Матч звезд КХЛ

В финале Матча звезд КХЛ, который проходил на «ВТБ Арене» в Москве, команда дивизиона Боброва победила команду дивизиона Тарасова.
Sport24.ru 12:00
Политика

Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.
ТАСС 18:52
Кино

Новый трейлер сериала «Сквозь снег» появился в сети

Профиль 07:50
Шоу-бизнес

Жена Дунаевского рассказала, что узнала о разводе через СМИ

Седьмая супруга композитора Максима Дунаевского дирижер-хоровик Марина Рождественская призналась, что узнала о разводе благодаря появившимся в СМИ сообщениям.
Аргументы недели 05:40
Экономика

Avito: готовый бизнес в России стал дешевле в 2019 году

Стоимость самой дорогой строительной компании составила 11 млн руб. Производственные фирмы в среднем продавали за 7 млн руб. В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса.
Коммерсантъ 17 января в 02:48
Футбол

Кокорин забил ударом через себя на тренировке «Зенита»

Бомбардир.ру 12:13
Армия и оружие

Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США

Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Российская газета 17 января в 01:55
Общество

На следующей неделе в Москву вернется зима

Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 11:46
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Lenta.ru 12:41
Здоровье

В России заработали новые правила лечения по полису ОМС

В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Актуальные Новости 03:14
Футбол

Месси забивает в Ла Лиге 16 лет подряд

Газета.Ru 18:27
Армия и оружие

В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

Красная весна вчера в 07:14
Общество

Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
РБК 15:30
Общество

Гергиев опоздал на спектакль в Венской опере и был заменен

Российский дирижер Валерий Гергиев не смог руководить спектаклем «Лоэнгрин» в Венской опере из-за опоздания.
Lenta.ru 21:16
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Sportbox.RU 12:33
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК 15:44
Общество

«Известия»: в России могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Газета.Ru 20:36
Авто

Пикап Hyundai Santa Cruz может получить новый двигатель

Пикап Hyundai Santa Cruz может получить новый двигатель, предназначенный для приведения в действие тяжёлых конструкций.
Актуальные Новости 00:34
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 15:51
Политика

Медведев назвал главную нерешенную задачу своего правительства

Низкий рост реальных доходов граждан России стал главной нерешенной задачей, которая ставилась перед предыдущим правительством страны.
Известия 05:18
Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку машин

Автоновости дня вчера в 05:34
Здоровье

Вода помогает в борьбе с лишним весом

Live24 вчера в 01:16
Здоровье

В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 19:07
Общество

Россияне смогут оставлять электронные чаевые

В 2020 году банки и платежные системы планируют масштабировать функцию оплаты электронных чаевых на всю страну.
РЕН ТВ 19:53
Космос

SpaceX испытала систему спасения космического корабля Crew Dragon

Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) успешно испытала спасательную систему своего нового космического корабля Crew Dragon.
Российская газета 12:31
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Вести.Ru 12:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное