с чего всё началось

Согласно законопроекту, налоговый вычет при покупке российского автомобиля предлагается установить в размере 10%. Однако стоимость такой машины не должна превышать одного миллиона рублей. В целом россияне смогут получить максимальный налоговый вычет в размере 100 тысяч рублей.

Общество В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

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Космос Студенты из Флориды пообщаются с астронавтами НАСА на МКС Космонавты, живущие на МКС, осуществляют круглосуточную связь с Центром управления полетами НАСА в Хьюстоне через спутники слежения и ретрансляции космической сети (TDRS).

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Здоровье Российский вирусолог назвал главное отличие коронавируса от ОРВИ Как сообщает Today News Ufa, директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашевич рассказал, что при попадании короновируса в организм температура тела редко поднимается до критических значений.

Общество Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

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Религия РПЦ потребовала передать ей часовню Спаса на Крови Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой передать в ведение РПЦ часовню-ризницу собора Спас на Крови, передает Znak.com со ссылкой на депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника.