Общество
9111.ruРоссияне смогут получить налоговый вычет при покупке авто
Согласно законопроекту, налоговый вычет при покупке российского автомобиля предлагается установить в размере 10%. Однако стоимость такой машины не должна превышать одного миллиона рублей. В целом россияне смогут получить максимальный налоговый вычет в размере 100 тысяч рублей.
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1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.Гарантвчера в 07:56
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В Госдуму внесли проект о передаче данных по взиманию налога с иностранных специалистов
Парламентская газета11:55
В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин
Комсомольская правдавчера в 07:26
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