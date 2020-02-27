с чего всё началось

Согласно пояснительной записке к законопроекту, депутаты предлагают предусмотреть налоговый вычет по НДФЛ в размере 10% при покупке автомобиля российского производства. Однако в тексте уточняется, что его стоимость не должна составлять более миллиона рублей.

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