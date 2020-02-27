Общество
URA.RuРоссияне смогут получить налоговый вычет при покупке автомобиля
Согласно пояснительной записке к законопроекту, депутаты предлагают предусмотреть налоговый вычет по НДФЛ в размере 10% при покупке автомобиля российского производства. Однако в тексте уточняется, что его стоимость не должна составлять более миллиона рублей.
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1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.Гарантвчера в 07:56
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В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете при покупке российских машин
Комсомольская правдавчера в 07:26
В Госдуму внесли проект о передаче данных по взиманию налога с иностранных специалистов
Парламентская газета11:55
«Справедливая Россия» внесла в Госдуму проект о налоговой льготе при покупке отечественных автомобилей
Агентство Москвавчера в 06:31
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