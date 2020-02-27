Общество

URA.RuURA.RuРоссияне смогут получить налоговый вычет при покупке автомобиля

Согласно пояснительной записке к законопроекту, депутаты предлагают предусмотреть налоговый вычет по НДФЛ в размере 10% при покупке автомобиля российского производства. Однако в тексте уточняется, что его стоимость не должна составлять более миллиона рублей.
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1 С текстом законопроекта № 909826-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
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